納粹掠奪藝術品拍賣歸還猶太倖存家族

倫敦蘇富比（Sotheby's）近日拍賣藝術家康定斯基（Wassily Kandinsky）於1910年創作的〈教堂與穆爾瑙風景II〉，收益歸回13位猶太家族倖存後人。



倫敦蘇富比（Sotheby's）3月1日拍賣俄羅斯藝術家康定斯基（Wassily Kandinsky）於1910年創作的〈教堂與穆爾瑙風景II〉（Murnau Mit Kirche II），以4,490萬美元出售，所收得益歸給斯特恩（Siegbert Stern）與瑪格麗特（Johanna Margarete）猶太夫婦13位後人，部分款項資助研究該家族藏品的命運。



〈教堂與穆爾瑙風景II〉乃抽象藝術先驅康定斯基之作，巴洛克風格描繪德國穆爾瑙（Murnau）山上小教堂聖喬治教堂（Church of St George），該座教堂紀念公元280的羅馬騎兵軍官及基督教殉道者聖喬治。



該幅油彩畫原為德國猶太藝術收藏家斯特恩與瑪格麗夫婦擁有，掛在餐廳裡，二戰期間斯特恩去世，妻子瑪格麗特逃離納粹德國前往阿姆斯特丹，在那裡她被迫出售大部分收藏，且在納粹佔領荷蘭後被捕，並於1944年5月死於奧斯威辛集中營。



油彩畫自1951年起由荷蘭埃因霍（Einhoven）凡阿貝博物館（Van Abbemuseum）收藏並展出，去年歸還給斯特恩家族的後人。斯特恩家族發聲明表示，歸還這幅畫對他們意義重大，除了被認可還癒合了家屬幾個世代以來一直存在的傷痛。



2013年，荷蘭博物館將139件藝術品確定為納粹戰利品，其中包括康定斯基、亨利馬蒂斯、保羅克利等大師的畫作。



2021年，阿姆斯特丹市政府同意將康定斯基的另一幅作品《畫房子》歸還給最初擁有的猶太家庭繼承人，1940年在拍賣會被買下來並於阿姆斯特丹市立博物館展出。



第二次世界大戰納粹德軍佔領挪威期間，挪威船主奧爾森隱藏了大量挪威畫家愛德華·蒙克的作品，包括著名畫作《吶喊》。



蘇富比全球歸還負責人盧西恩·西蒙斯（Lucian Simmons）指出，今年是自1998年在華盛頓召開「被掠奪藝術品國際會議」25周年，該會議發現歸還被掠奪的藝術品，付出的努力還不足夠。



西蒙斯表示：「從那時起，蘇富比的賠償部門與許多繼承人和家人合作，讓他們與被盜財產重新團聚，同時幫助重述他們的故事，慶祝他們的生活。」

