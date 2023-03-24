教會調查：牧師工作滿意度持續下降——筋疲力盡

基督教民調機構巴納集團（Barna Group）發表最新調查，美國牧師對工作滿意度急劇下降，對呼召的信心及幸福感也新低，主要原因是感到筋疲力盡、孤獨等。



民調於2022年進行，數據與2015年比較，發現只有52%牧師對工作「非常滿意」，相比2015年進行類似研究有72%的人對工作非常滿意，顯示過去幾年牧師對工作滿意度急劇下降，從觀察所得，原因歸納為：「感到筋疲力盡」、「孤獨」、「不適」、「呼召的信心下降」、「總體幸福感下降」。



調查指出，牧師對工作滿意度持續下降，2020年67%牧師表示對自己的工作「非常滿意」，到2022年這比例下降到52%。牧師對教的工作「感到滿意」由2020年47%下降至2022年的38%。



從2020年新冠大流行開始，牧師工作面對不少壓力，例如無法聚會、財務不穩定、教會對疫情相關安全措施的分歧，即使疫情的影響開始減弱，教牧人員仍然感到沮喪，尤其是年輕的牧師。



牧師在呼召的信心方面，從2020年到2022年穩定在35%。巴納集團首席執行官大衛·金納曼（David Kinnaman）在一份聲明指出：「過去三年，牧師一直是前線工作者，壓力、孤立、怨恨和分裂的代價繼續對他們產生負面影響，令人擔憂的是，對工作感到滿意的牧師人數持續下降。」



金納曼補充，職業滿意度的下降可能會在未來給教會帶來重大問題，這項研究強調需要採取重大措施來支持和維持牧師的工作。

