液化教會：陳韋安解讀流散對現代信徒的啟示

在這年代有人流散到海外尋覓理想，有人留守香港，我們該如何在各自的處境繼續作基督徒？流堂創辦人陳韋安牧師在《給香港基督徒的神學八課》第二季講座強調，流散不單是處境或地域，是重新建構上帝在基督徒身上的使命。



舊約與新約對流散的解讀



流堂創辦人陳韋安指出，「Diaspora」解作流散、異鄉人，例如香港的南亞裔人士，在聖經是基督教神學重要的字眼，以色列民的歷史從來是流散的歷史，「Diaspora」在舊約翻譯為被擄。



以色列北國公元前721年被亞述國擄去，南國猶大於公元前586年被巴比倫擄去。被擄的歷史本身是流散的歷程。以色列民被擄與流散經歷七個階段：1. 被擄和流散作為上帝的審判；2. 被擄作為無可避免的現實；3. 盼望快將歸回以色列地或理解歸回為應許的實現；4. 流散者終末的團聚；5. 開始接受流散的處境；6. 強調上帝在流散和被擄之中的同在與作為；7. 強調流散與萬民救贖的關係。



陳韋安續指，以色列民流散聖殿被毀，聖殿神學不能持續下去，猶太人取而代之把上帝同在的重點遷移到以色列民身上，不再強調聖物或聖地作為上帝恆常座席的地方，流散到哪裡上帝就在那裡。



在新約，流散有三種情況：1. 散居在羅馬帝國的猶太人；2. 流散的基督徒因為被逼迫的緣故散居在不同地方；3. 流散不單是處境性或者地域，更加是神學上的流散概念，即是流散不單是當時基督徒的處境，更加是作為基督徒和教會應該有的質素。



流散：重構上帝的使命



流散作為教會的使命或稱為差遣，陳韋安表示 flow church流堂本身正是這觀念和核心價值，不單是指宣教是上帝的差遣，牽涉教會與世界的關係，怎樣在世上作見證，教會每星期崇拜完結都有差遣，帶著使命見證上帝，無論是移民與否海外或本港都是帶著這種使命出去，正如耶穌差遣祂的門徒出去。



他解釋，如果流散是教會的使命，教會的形狀是液化教會（liquid church），流散便在不同世界裡面滲透在其中，這比無牆教會更重要，液化教會的群體可以任何形狀以不同的方式連結，流散強調的是這個群體的使命在不同地方見證耶穌包括在職場。



陳韋安認為，無論移民或是留港都是艱難的決定，從另一個角度看流散不是客觀的問題，是上帝的揀選，我們帶著上帝的命定與召命面對處境：「我們在海外不是被迫離開，是上帝在我們出世的時候已知今天在海外，是流散在異鄉而被揀選。」



陳韋安補充，基督徒只能帶著使命去做人，流散意味著帶著上帝要我們人生在不同地方要做的事情，我們不是逃避落難在異鄉，正面地看是帶著這召命面對現當下的處境。



至於留在香港的也是流散的群體，在工作崗位帶著上帝的召命作見證，他相信：「弟兄姊妹帶著召命看未來，將流散看為一種使命，這也是flow church重要的價值。」



flow church 流堂 《致餘民及流散者：給香港基督徒的神學八課》第二季第一課，於2月24日周五晚上舉行， YouTube網上同步直播，累積近1萬人次觀看。

