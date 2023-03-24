春分節慶 基督徒紀念耶穌救贖戰勝死亡

中國農曆春分臨到，在基督教信仰，春分代表死亡和復活的象徵，正是基督徒紀念耶穌基督戰勝死亡賜人永生盼望的日子。



春分在中國傳統是重要節氣，所謂「春分日夜對分」即白晝時間漸漸增長，氣候變化大及氣溫不穩定，在古代社會作為耕種的參考。



對於基督徒來說，春分同樣是一個重要的時節，春分一般是落在3月20、21日（今年為3月21日），這也是一年中晝夜平分的時刻，象徵著太陽的力量和光明的勝利。在基督教信仰，春分在紀念耶穌基督受難、復活的大齋期（四旬期）之中，代表著死亡和復活的象徵，這正是耶穌基督戰勝死亡給予基督徒永生盼望的時節。



從基督教的教義，春分代表著耶穌基督重要事件：祂的死亡和復活的時間節點，也就是所說的受難節和復活節。根據聖經記載，耶穌基督在春分期間經歴了受難，死亡和復活三個階段，隨之而來是聖靈降臨在初期教會的門徒，耶穌基督差遣他們往普天去，使萬民作祂的門徒，奉父、子、聖靈的名給他們施洗（馬太福音28:19）。



因此，基督徒在春分期間舉行紀念耶穌基督的受難、死亡和復活崇拜活動，教會透過感恩禮、禱告、聖灰懺悔、奉獻、禁食等，提醒信徒在耶穌基督面前認罪悔改，對基督的救贖表示感恩，同時進一步加深對信仰真諦的理解，激勵自己活出基督的樣式踏上成聖之路。



除了基督教信仰以外，春分在世界各地不同宗教和文化也有著廣泛的象徵意義，例如伊朗、土耳其、波斯等國家把春分視作新年的開始，而基督教國家視春分為象徵光明的勝利、新生的開始，以及神的愛和奇妙的恩典。



隨著春分的到來，相信更多人將會關注基督教信仰和宗教活動的重要性，並進一步尊重和理解不同信仰間的差異。

