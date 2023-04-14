大齋期默想：浪子迷失苦路 遇上耶穌聖殤之路

新約聖經浪子比喻的小兒子迷失自我走上苦路，耶穌基督為罪人釘十架踏上苦路，當人生的苦路遇上耶穌走過聖殤之苦路，人的路將何處何從呢？



浪子自尋苦路 悔改仍有重新出發機會



新約聖經中，有一個非常著名的比喻，就是浪子的比喻（路加福音15章11至32節）。故事講述小兒子向父親索求他應得的財產，拿到財產後，在外面揮霍了所有的錢財，錢財散盡又遇著大饑荒就窮苦起來，去投靠那地方的一個人被打發到田裡去放豬，但都可說是自食其力。



最後，年輕人醒悟得罪了天也得罪了父親，就起來往他父親那裡去，沒想到父親一直等著他慈愛地歡迎他歸家。



這個比喻中的浪子或許是我們的寫照，犯了錯誤走上了一條苦路，導致了內心的痛苦和迷失。當我們像浪子一樣，離開了神的愛和光明，迷失在罪惡的世界之時，神仍是在等待著我們回歸，在神的愛和寬恕的基礎上，每個人都有悔改和重新出發的機會。



耶穌走苦路 賜人重整過往人生的機會



大齋期記念耶穌基督為我們的罪釘十架走苦路，卻提供了一個機會讓我們能夠透過祈禱，靈修，慶祝聖事等方式，專注聖靈在內心發出微小的聲音，潔淨自己的思想重新回到神的身邊。這趟旅程可以讓我們發現自己內心深處的聲音，明白要如何才能重新擁有神的恩典，以及如何擺脫罪惡和迷失，讓我們和神站在同一個頻率上。



在這趟旅程中，我們可以透過神的話語去到祂面前，感受祂的愛和懇求寬恕，以及尋找真正的生活意義，以至神給我們的召命。



回到神面前，不僅可以重整過往的人生，同時也可以成為別人生命的見證，帶領他們走向比自己更深層次的信仰領域。這樣的經歷可以讓我們更加接近神，使我們與神的距離越來越近，心靈越發純潔。



浪子的比喻告訴我們，即使離開了神，祂仍然與我們同在，並等待我們回到祂的身邊。但願每個默念耶穌聖殤之旅的旅行者，都能夠經歷自己心靈的轉變，感受到神的愛與神的恩典，並繼續走在神的路上。



當浪子從苦路回轉， 踏上耶穌走過的聖殤苦路，生命的火花從此迸發出來。

