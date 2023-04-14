基督教服務處調查：子女移民留港長者7成傾向抑鬱

香港移民潮之下，長者與子女離別留港情緒與日常生活面對不少挑戰，香港基督教服務處今早（13日）舉行「留港長者狀況及服務需要調查」發佈會，發現每2名子女移民就有1位長者留港獨居，近7成有抑鬱傾向，該處推出支援計劃，增強長者認識社區及善用配套資源。



每2子女移民1長者留港：約7成抑鬱傾向



調查於去年11月至今年2月進行，收回有效問卷203分，女性佔7成多、男性約佔3成，多為退休人士，年齡50歲或以上（不論子女有否移居）。超過3成以上受訪者子女於2020年後移民外地，一名子女移民佔8成、兩名子女移民約1成，估計子女年齡約35至49歲之間，整體每兩名子女移民就有一位長者留港獨居。



調查結果顯示，子女移民對留港長者孤獨感、幸福感、抑鬱感，相對沒有子女移民的長者為差。社會支援網絡方面，子女移民留港長者的社交和孤獨感屬於高風險，幸福感較差（79.5%）、抑鬱傾向（69.9%）較沒有子女移民多出34.5%。



相反，長者在子女移民前與他們的關係越好，長者的孤獨感較低、幸福感較高，反映良好的親子關係有助長者適應留港的生活。



情感複雜：記憶力變差、失眠 4成減個人消閒



子女移民對長者情感身體及日常生活產生具體影響：情感方面，除了為長者帶來負面情感，例如不捨、孤獨、擔心，亦有正面感受，例如為子女開心、安心，從中反映子女移民對長者帶來複雜的情感和轉變，因此移民子女宜及早準備與長者溝通。



身體狀況，長者記憶力變差、失眠，3成長者延遲食藥；日常生活，一半長者擔心子女移民後的經濟狀況，約4成長者減少個人消閒活動。



調查亦發現，長者對認識社區資源服務，3成很少、2成多沒認識；留港長者則有多方面的適應：8成多長者學習新媒體與子女在海外聯繫、6成多尋求其他協助以解決問題、4成多的長者期望獲得心理及情緒支援、3成多長者希望有互助小組，其餘是再就業、資訊科技等的支援。



良好親子關係助長者適應留港生活



企業拓展及研究部研究及倡導幹事陳志慧博士總結調查指，子女移民對長者的孤獨感、幸福感、抑鬱及社交情況有負面影響，但良好的親子關係有助長者適應留港生活。



陳志慧建議，從與子女關係、社區聯繫、提早準備三方面入手，協助留港長者提升其健康、善用科技為長者及子女建立遠程的溝通渠道，以及尋找即時的社區支援。



個案分享：女兒移民前安排家居照顧



在會中有留港長者分享現況，83歲李婆婆表示女兒去年移民新加坡，現時獨居與視像電話與女兒聯繫，日常生活能自己處理，有親戚朋友街坊協助，鼓勵其他長者參加社區活動保持身心健康。



另有雙老家庭，72歲劉婆婆及75歲溫伯伯獨生女兒移民澳洲，劉婆婆曾急病入院、溫伯伯輕度認知功能障礙，女兒移民前聯絡社工安排家居照顧父母、為他們網購日用品、聯絡在港朋友協助等。



基督教服務處推出「支援留港長者服務計劃」



基督教服務處順利長者鄰舍中心主任翁偉承提出多項建議：為長者提供事前支援服務、建立鄰里支援網絡、提供生活配套服務、善用資訊科技、提供即時日常支援等。



翁偉承表示，基督教服務處將推出「支援留港長者服務計劃」，目標識別留港長者的服務需要、組織義工及社區團體為留港長者提供服務配對、增強留港長者對長者社區支援服務的認識。



另外，他提出留港長者自我照顧五式，包括坦誠溝通期望、建立遙距通訊、認識社區資源、培養生活興趣、規劃個人財務。

