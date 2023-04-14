所羅門與示巴女王：考古期刊揭兩國貿易伙伴關係

聖經列王記兩書卷記載示巴女王仰慕所羅門王的智慧，被後世揣測兩人的關係，希伯來大學《耶路撒冷考古期刊》發表最新研究，表明兩人的王國只是存在商業往來。



《耶路撒冷考古期刊》（Jerusalem Journal of Archaeology）發表最新研究，有證據表明所羅門王統治下的以色列王國和耶路撒冷的示巴王國之間存在的聯繫屬於商業性質。前年逝世的考古學家埃拉特·馬扎爾（Eilat Mazar）在聖殿山南部城牆以南的奧斐爾（Ophel）發掘期間發現一個粘土罐（pithos），顯示在所羅門王統治期間，聖經中的示巴王國和以色列王國之間的貿易十分活躍。



希伯來大學的金石學家丹尼爾·范斯圖布博士（Dr. Daniel Vainstub）也聲稱，已經重建了示巴王國在阿拉伯半島南部活躍時使用的古代南阿拉伯文字，這是在公元前10世紀和6世紀之間，示巴王國和阿拉伯半島周邊地區使用賽巴語。



范斯圖布補充，粘土罐邊緣發現的銘文是古代南阿拉伯文字的一個例子，用於書寫所羅門時代使用的示巴人族群（Sabaean）語言。



此外，已故考古學家馬扎爾（Eilat Mazar）將粘土罐追溯至公元前10世紀，不過有學者對銘文提出不同的解釋，甚至對文字使用了不同的語言。



范斯圖布博士是最新提出解釋的學者，雖然之前的大多數學者認為文字是迦南語或早期希伯來語，但他認為這個粘土罐是用示巴人族群語言雕刻的，與該地區的香料貿易有關，這在古代世界廣為人知，甚至先知以賽亞、耶利米也提過。



「破譯粘土罐上的銘文不僅讓我們了解所羅門時代以色列人說示巴語，而且還讓我們了解地緣政治關係，這主要是根據發現粘土罐的地方，該地區以所羅門王的行政活動中心和耶路撒冷聞名。」



按照范斯圖布博士說法，聖經描述所羅門王與示巴女王之間，存在廣泛的商業和文化聯繫，其中可能是一種香，這種香被認為是寺廟崇拜中使用的混合物的一部分，出土於靠近聖殿的俄斐勒，也是所羅門王國行政區的一部分。



根據聖經，貿易路線從阿拉伯半島的不同部分延伸到以色列，並穿過以色列南半部地區的內蓋夫。



該地區自2020年《亞伯拉罕協議》及以色列與阿聯酋最近簽署的貿易協定，阿拉伯半島與以色列之間的貿易路線再次開通。

