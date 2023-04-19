非裔基督徒太空人奔月：感恩參與登陸火星之旅前奏





美國太空總署本月公布阿提米絲2號探月任務及四名太空人名單，維克多·格洛弗（Victor Glover）是第一位被選為飛向月球的非裔美國太空人，他同時是休斯頓基督教會的會友，格洛弗在發佈會感謝上帝給予他難得的機會，並指該任務是人類歷史上一個里程碑，作為登陸火星之旅下一步。



美國太空總署（NASA）本月初在休斯敦公佈新一輪探月任務，宣布四名太空人乘坐阿提米絲2號（Artemis II）繞月，阿提米絲2號是太空總署獵戶座太空船的首次載人飛行任務，目前計劃由太空發射系統在2024年11月發射，讓這艘載人的獵戶座太空船執行月球飛越測試並返回地球，這是自1972年阿波羅17號以來首次飛離近地軌道的飛行任務。



美國國家航空暨太空總署署長比爾尼爾森（Bill Nelson）宣佈執行該次任務共4位組員，包括：維克多·格洛弗（Victor Glover）, Reid Wiseman, Christina Hammock Koch, 加拿大的Jeremy Hansen。



格洛弗為第一位飛向月球的非裔美國人，同時為休斯頓地區基督教會的會友。在會上他感謝上帝賜予這個難得的機會， 認為慶祝活動的意義遠不止宣布四個太空人的名字。



格洛弗說：「我祈禱上帝保佑這項使命，但我也祈禱我們能夠繼續成為合作與和平的靈感來源，不僅在國家之間，而且在我們自己的國家。」並補充表示這是慶祝人類歷史上的一時刻，這次任務意味著人類登上火星之旅的下一步。



美國太空總署指，在阿提米絲2號（Artemis II）繞月任務之中，將使用創新技術探索比以往更多的月球表面。通過與商業和國際夥伴合作，在月球建立第一個長期的基地。然後，將利用在月球和月球周圍學到的知識邁出下一個巨大的飛躍：送出第一批太空人前往火星。

