美國聖經公會報告：經常閱讀聖經的人更有希望

美國聖經公會發表報告，發現經常閱讀和接觸聖經的人，對比非聖經讀者存著更多希望。



美國聖經公會在民意調查中，透過「堅持希望量表」的問題向受訪者進行心理評估測試，並它使用沒有聖經語言的短句，發現「在處理生活的掙扎時，接觸聖經的人比其他人更有希望。」



該量表要求個人對一系列問題回答及評分，從1分「完全沒有」）到5分「非常有」；問題是「我想要的結果似乎不太可能，甚至不可能時，我會怎樣？」



＊決心把事情進行到底。



＊會繼續努力。



＊不會放棄。



＊我有動力等待成功的結果。



結果男性和女性各得3.8分，代際差異也很小，嬰兒潮一代得分為3.8分，長者得分為3.7分；在所有受訪者之中平均得分為3.8分。



然而，「經常閱讀和接觸聖經」的受訪者得分為4.1；「脫離聖經」”的美國人得分為 3.7。



報告說：「在一個變化不大的領域，這些都是顯著的影響，沒有其他群體得分那麼高。顯然，那些經常閱讀聖經、按照聖經教導生活和思考的人，即使在艱難時期也能找到讓他們繼續前進的資源。」



該報告將「接觸聖經」定義為：1.聖經影響他們的日常生活，2.有助於引導人與上帝和其他人的關係， 3.經常閱讀及聆聽聖經。



報告指出，聖經教導基督徒要充滿希望，使徒彼得寫《彼得前書》給散居在本都、加拉太、加帕多家、亞細亞、庇推尼各地的信徒，勸勉他們「只要心裡尊主基督為聖。有人問你們心中盼望的緣由，就要常作準備，以溫柔、敬畏的心回答各人。」（彼得前書3:15）



報告總結指出，信徒儘管生活面臨挑戰，因著經常閱讀和接觸聖經表現出堅持不懈的希望，引發人們對這種希望從何而來的疑問，從而認識耶穌基督。

