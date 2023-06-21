無父大流行震盪美國社會 過來人拍電影呼籲父子和解

美國有父親創建「無父大流行終結者聯盟 」，目的是由基督教牧師組成一個網絡，致力解決父親缺席令青少年和整個社區產生負面的問題，還拍攝電影分享過來人的經歷。



戶外大冒險（Outdoor Adventures）執行董事斯維辛（Eric Swithin），服侍無父青少年的營地事工之餘，創建「無父大流行終結者聯盟 」（The Alliance for Ending the Fatherless Epidemic）。在美國，家庭無父被視為嚴重的社會問題，對孩子的成長帶來負面的影響。



根據統計美國有90%的囚犯來自無父家庭；無父青年非法攜帶槍支、從事毒品交易的可能性增加279%；來自無父家庭的女孩遭受性虐待的可能性增加900%；來自無父家庭的男孩成為強姦犯的可能性是一般人的14倍。



研究表示，缺乏父親的孩子更容易陷入貧窮、濫藥、精神健康、犯罪行為的問題。因此，斯維辛牧師認為教會應該站出來參與結束無父大流行的運動，他認為許多社會問題源於孩子自小缺乏父親，建立這個平台期望引導孩子和青少年朝向天父，為他們提供需要的關愛和聆聽機會，讓上帝的愛延伸到需要被照顧的孩子身上。



斯維辛本身有2個孩子，同時收養7個孩子，大約三年前蒙神呼召拍攝一部有關題材的電影，叫做《無父大流行》（The Fatherless Epidemic），在YouTube平台上播出，為教會提出實際解決方法。



斯維辛透露，該電影是他的縮影，少年時代與父親關係惡劣，曾經入獄，在獄中信主悔悟人生，長大後與父親和解。有幸父親在上個月離世之前能看到這部電影，希望父親與孩子們一起觀看這部電影，重新建立關係彼此饒恕，創傷的心靈能夠得到醫治。



《無父大流行》電影於3月31日首映，強調導師制是解決全國無父症的辦法之一，為數不少的父親與孩子因著這部電影得到啟發與和解。

