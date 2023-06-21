國際監獄團契延伸事工 逾6萬在台囚友獲牧養

國際監獄團契擴大事工，關顧在台灣的囚友，設監獄牧師，為釋囚安排中途宿舍，支援在囚人士的家人和子女。



據台灣法務部統計，截至2023年年1至3月台灣共有27座男女子監獄，在囚人士共63,329人。國際監獄團契（Prison Fellowship International）在台的使命，是每座監獄設有一位牧師、每地區設有一個中途宿舍，為每位釋囚提供工作。



除了為囚友和釋囚提供服務，還透過家訪、獎學金、天使樹計劃支援在囚人士的家庭，以及通過諮詢輔導、支援小組為受害者提供適切的心靈醫治。



天使樹計劃為一項協助社區人士與在囚者共融的計劃，邀請受口過裝備的會眾探訪在囚人士的家庭，或代表被囚禁的父母關顧監獄外的孩子，例如舉辦夏令營、運動會、送贈聖誕禮物，將福音延伸到囚友的家庭，將基督信仰和教會活動融入，從而彼此建立互惠互利的關係，促進成長支持和鼓勵。



國際監獄團契呼籲大家為在囚人士和家人祈禱，讓囚友在監獄內遇見基督，尋找到盼望、得到醫治，在獄中獲得資源茁壯成長，體驗福音改變人生的力量。



同時，為監獄外的囚友子女祈禱，當失去父母親人的時候，有基督的愛包圍著他們，治癒他們的痛苦；也為義工禱告，有著智慧洞察力投入監獄事奉。

