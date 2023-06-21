美國國家禱告日 以神之名制止人拜偶像

今年美國國家禱告日定於5月4日舉行，主題為「義人祈禱所發的力量是大有功效的」，今天的在美國到處都是遠離上帝的人，教堂人數直線下降 ，許多人包括父母教導兒童獻祭給偶像，所謂「我的身體，我的選擇」。



美國國家禱告日（2023 National Day of Prayer）主題引述自雅各書5章16節：「所以你們要彼此認罪，互相代求，使你們可以得醫治。義人祈禱所發的力量是大有功效的。」信仰與自由聯盟執行董事蒂莫·西海德（Timothy Head）在《Christian Post》發文指出， 作為一個國家很多罪要承認，也有很多創傷需要醫治，這段旅程以祈禱開始和結束。



禱告不僅僅是與上帝的個人對話，也是一種悔改和更新的行為。在整本聖經中，上帝指示祂的子民一起祈禱，為國家祈禱被引用最多的經文是歷代志下7章14節：「這稱為我名下的子民，若是自卑、禱告，尋求我的面，轉離他們的惡行，我必從天上垂聽，赦免他們的罪，醫治他們的地。」



然而，接下來近300年，人們偏離了上帝以至在聖殿崇拜異教徒的神像，讓妓女在聖殿院子裡做生意，並以兒童為偶像獻祭。約西亞王登上王位後，讀到耶和華的律法，悔改祈禱向人民宣讀上帝的聖言，拆毀偶像，結束異教習俗重新建立耶和華為中心的敬拜。



西海德表示，今天的在美國到處都是遠離上帝的人，教堂人數直線下降 ，許多人包括父母教導兒童獻祭給偶像，所謂「我的身體，我的選擇」。



美國國家禱告日源自1952年2月7日，時任眾議院議長山姆·雷伯恩（Sam Rayburn）邀請著名佈道家葛培理牧師（Billy Graham），他站在美國國會大廈的台階宣講：「如果今天看到我們國家的領導人跪在全能的上帝面前禱告，那將是多麼令人激動和榮耀的事情，而且席捲國家。在這危險的時刻，希望和勇氣抓住美國人。」



翌日，國會提案為一年一度的全國禱告日進行立法，艾森豪威爾總統簽署法案成為法律。

