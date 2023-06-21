兒童聖經獲ECPA最佳聖經獎

福音派基督教出版協會（Evangelical Christian Publishers Association，ECPA）宣佈最佳聖經獎頒予CSB《Explorer Bible for Kids》，這一榮譽標誌著18年來兒童聖經首次享有。



福音派基督教出版協會稱，這是18年來首次評選年度兒童資源聖經，自1988年引入該類別以來，只有兩本兒童聖經獲得該獎項。CSB Explorer Bible for Kids由 Lifeway Christian Resources 的 Holman Bibles 製作，將基督教標準聖經的內容與兒童友好的設計和佈局交織在一起，根據ECPA銷售數據，該書是排名第二的暢銷英文聖經翻譯。



《Explorer Bible for Kids》幫助兒童將上帝的話語為中心,透過引人入勝的全彩頁面，孩子將與聖經和上帝創造的人物、地點和事物互動。引人入勝的圖像、插圖、時間表和研究有助於展示考古證據、介紹關鍵人物、解釋新概念，讓他們體驗聖經的奇妙和真理。



此外，貫穿聖經的二維碼將教育視頻、討論問題和活動頁面帶入生活，同時幫助孩子們將聖經的關鍵真理應用到現實世界的經歷。



Holman Bibles出版商麥克萊恩（Andy McLean）表示：「獎項肯定了我們打算實現的目標，創造一種令人信服的方式來幫助孩子們了解聖經文本的歷史、文化和意義。」



他補充，《Explorer Bible for Kids 》旨在培養聖經素養，提供歷史背景，同時將故事和人物與聖經的宏大敘事聯繫起來。這本視覺上引人入勝的聖經激發了孩子們的好奇心，使他們能夠在一生中了解、熱愛和實踐上帝的話語。



除了憑藉CSB《Explorer Bible for Kids 》獲得ECPA年度聖經獎外，Lifeway 還憑藉《專題研究聖經》（Biblia Temática de Estudio）在4月獲得西班牙福音派頒發的西班牙年度聖經獎出版商協會（SEPA），此為Lifeway首次在同一年獲得ECPA年度聖經獎和SEPA西班牙年度聖經獎。

