調查：美國人對基督教名人、牧師、特會持負面看法

基督教民調機構巴納集團（Barna Group）發表最新調查，美國人對基督教名人、牧師、著名敬拜樂隊、大型聚會，持負面看法，這情況反映後基督教時代驅動人認識耶穌的媒介正在轉型。



7成對耶穌正面 對基督教名人負面



調查於去年12月13至22日在線進行訪問2,005名美國成年人及青少年，71%的人對耶穌持著正面看法，63%的人對耶穌基督作出個人承諾，在生活中實踐信仰。



然而對大型特會、基督教名人持著負面看法，只有16%受訪者有積極看法，對於非基督徒受訪者也只有21％的人有積極看法。



對於名人牧師，只有19％基督徒和其他信仰人士有正面看法；對於著名敬拜樂隊也只有26%受訪者有積極看法，在基督徒群體之中只佔30%。



對於福音派，整體而言基督徒正面看法上升，由26%至31%，但在其他信仰人士則下降到24%；至於對牧者觀感，56%基督徒持正面看法。



其餘調查包括：對耶穌基督（71%）、基督教（57%）、聖經（63%）和靈性（65%）持正面看法。大多數基督徒也對耶穌基督（84%）、基督教（74%）、聖經（78%）和靈性（75%）表達了積極的看法。另一方面，其他信仰的人對基督教的看法並不積極，只有36%的人對基督教有熱情。



宗教人士行為不達標



研究人員總結，除了耶穌，當涉及到其他基督教團體或實體的觀點時，積極的觀點會減弱。沒有信仰的人是中立或傾向消極，而對於名人、大人物或著名的信仰代表，觀點肯定是消極。



原因在於，無信仰者和其他信仰者懷疑基督教的首要理由是「宗教人士的虛偽」，而在基督徒中則是「人間苦難」。



巴納集團首席執行官大衛·金納曼（David Kinnaman）在聲明中指出：「基督徒的工作是體現耶穌充滿真理和恩典，並在他們的一言一行中反映基督的形象，數據顯示他們經常達不到要求。」

