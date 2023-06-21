大馬砂拉越華人年議會 籲重遇基督·重塑生命

第13屆砂拉越華人年議會衛理大會6月展開，750多名砂拉越、11個郊區、130間堂會代表參加，共同商討教會未來福音及門訓的工作。



今年大會主題是「重遇基督，重塑生命」，邀請台灣舊約學者吳獻章牧師博士為大會擔任講員；新加坡衛理公會嚴家慧牧師博士專題講座，題目為「靈性塑造，生命的杯」。



砂拉越華人年議會會友領䄂許魯維在開幕禮致詞高喊歡迎回家，感惑恩新冠疫情兩年半後大家終於可以實體見面相聚，隨後大家一齊同心祈禱。



是次大會旨在作為平台，讓全砂拉越華人教會信徒歡聚聯誼，彼此建立關係、分享見證、為主作福音的勇士，而且一齊同步培訓主的門徒。



回顧去年年議會由GC賈古瑪會督主講，呼籲信徒反省自己的行為，經文選自哈該書1章1至15節。



在講道中提到美國更正教神學家、牧者畢德生（Eugene Peterson）在神學院畢業後，在教會當助理牧師。主管問到一天做了甚麼？畢德生表示開小組研經班，對方再問幾多人參與，畢德生說只有幾個人，對方就叫他結束吧，因不符合成本效益。 畢德生認為牧養不在於計算成本，在於人的生命不論多少人參與。



賈古瑪會督相信，人的一生會遇到很多經歷，今天的信仰班所學到的，在明天可能逐漸淡忘，但信仰對個人生命十分重要，因此要反省自己的行為。



在哈該書記述先知哈該向神的子民宣講重建聖殿，他們是第一次從巴比倫回歸，在建立聖殿的根基後遭到敵人加害，停止興建聖殿15年。重建聖殿遇到以色列民的反對，神藉著哈該先知向領袖宣講，提醒他們不要只忙碌於自己的生活，忘記了聖殿的荒涼，只著眼困難就會失去了重建的心，今天的信徒在神面前需多醒醒察自己。



第13屆砂拉越華人年議會衛理大會於6月1至3日舉行，地點：詩巫晶木酒店，對象：教牧及教會領袖。

