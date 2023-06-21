希律王逼迫基督徒 結束政治生涯與生命

悔改是一件非常有力量的事情，讓人擺脫罪惡的纏繞，若不珍惜悔改機會將要付出高昂代價，聖經記載邪惡希律王，不歸榮耀給神被蟲所咬，氣就絕了。



杰弗里曼（Jay Freeman）在《今日基督教》（Christian Today）撰文，根據《聖經》所說，「悔 改」一詞在英王欽定本出現了超過100次，充分顯示了悔改對上帝來說的重要性。



我們需要認清楚悔改在靈命中的地位，它是沒有商量餘地的必要因素。若要進入天國，就必須悔罪，並且承認基督的主權。



對於不悔改者而言，後果是不堪設想的。使徒行傳時代的希律王就是一個極端的例 子，希律不承認上帝，為自己保留了榮耀，最終卻死於非命。



君王逼迫基督徒付出沉重代價



使徒行傳12章指，希律王下手苦害教會中幾個人，用刀殺了約翰的哥哥雅各，將彼得收在監裡。上帝的使者打開監牢救了彼得出來，希律惱怒泰爾、西頓的人，「希律不歸榮耀給神，所以主的使者立刻罰他，他被蟲所咬，氣就絕了。」



希律享受了人們的讚美。然而，希律沒有將榮耀歸給耶和華，而是為自己保留了榮耀，他為此付出了沉重的代價。



希律是福音的敵人，騷擾教會甚至殺害了雅各，對上帝充滿了傲慢的態度，罪好像身體內巨大的癌瘤是致命的。如果希律悔改，情況就會大不相同。然而，他不想悔改，繼續與福音為敵。所以他接受自己選擇的後果。



作者指出，每一個人必需與上帝建立良好的關係，認真對待悔改的問題，表明自己的心意，將生命的榮耀歸給神，才能迎接最後的審判，走向永恆的天國。

