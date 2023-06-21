歷史性投票 美國宣道會批准按立女性牧師

美國基督教宣道會宣布允許女性擔任牧師職務，是繼聯合基督教會、聯合衛理公會、長老會（美國）之後的教派。



基督教宣道會（Christian and Missionary Alliance, CMA）由超過2000個教會組成，其信仰聲明與大多數福音派基督教一致。執委會超過60%的代表批准更新CMA信仰聲明，反映出當地教會領導層的酌情決定。官方工作人員，無論男性還是女性，都可以使用「牧師」或「教士」的頭銜來進行特定的事工角色。



這一變化意味著女性可以被按立擔任牧師角色，但高級或首席牧師角色除外，這需要男性長老。美國聯盟主席約翰·斯通博（John Stumbo）表示：「我們正為下一代在基督教宣道會大家庭中的許可、任命、祝聖和會員資格傳遞更強大的東西。」



據該教派透露，美國約50萬人在其2千座教堂參加崇拜。此外，教派還差派700名宣教士在70個國家或地區宣教。



雖然羅馬天主教會、東正教、和美南浸信會不允許任命女性，但其他幾個教派逐漸允許女性成為牧師、神父、主教，甚至擔任領導職務。



聯合基督教會（United Church of Christ）、聯合衛理公會（United Methodist Church）、長老會（美國）［Presbyterian Church（USA）］是投票允許按立女性的幾個教派之一，儘管這些教派在同性戀、晉鐸和其他問題上的立場分裂及出現臨脫離宗派危機。

