中神澳紐培靈講座 黃國維：約瑟被賣埃及啟發流散者

港府統計處公布2022年底香港淨移出人數為38,800人，移民潮之下離散信徒與本地教會如何融合？個人信仰面對何種挑戰？中國神學研究院6月舉行澳紐培靈講座，院長黃國維主領，主題為「流散，卻不能忘記‧‧‧‧‧‧」。



中神院長黃國維博士於6月到訪澳紐多個城市，主持培靈講座，他表示離開家鄉移民海外對香港人來說不陌生，不過移民因人而異，有些人覺得移居海外是福氣享受外國生活；但有人覺得悲哀離開熟悉的家鄉。



黃國維用「流散」來形容移民，聖經裡面有很多流散的故事，在培靈會他引用創世記約瑟被賣去埃及的故事，嘗試忘記家鄉但又不能忘記心路歷程，透過這個舊約的經典故事與會眾思考如何與流敬者同行、對移民者本身有甚麼心意？他分別到雪梨、坎培拉、墨爾本、布里斯本、奧克蘭的教會主講。



另外黃國維在悉尼亦帶領青年基督徒聯合令會，表示移民是去到新地方進入新群體，在新的地方進入一個很不同的異文化，就算參加華人教會講同一語言，都不一定同聲同氣。



海外教會也覺得新到的移民好像不是自己的家鄉的人，海外年輕的香港信徒 移民路漫長，去與留怎樣部署？在離散的旅程怎樣經歷與神同行？連串的問題需要共同思考，並在營會裡面與移民的年輕信徒分享。

