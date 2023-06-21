明光社調查：逾7成基督徒接受離婚 籲加強婚後輔導

明光社近日發佈「基督徒離婚再婚觀研究」，73%受訪者接受信徒離婚、87%接受離婚信徒再婚，離婚原因從家暴至生活爭吵；明光社建議教會加強婚後輔導，幫助當事人走出過往的錯誤，反思婚姻改善之處。



逾7成接受離婚 8成接受離婚再婚



明光社生命及倫理研究中心委托香港樹仁大學商業、經濟及公共政策研究中心主任李樹甘教授及其團隊於今年2至4月進行一項名為「基督徒離婚再婚觀研究」，透過網上及紙本收回有效問卷751份，受訪對象過半來自宣道會、浸信會、播道會宗派。



研究顯示，87%受訪者接受已婚信徒暫時性分居、49%接受已婚信徒永久性分居、73%接受信徒離婚、80%接受離婚信徒再婚；而93%受訪者認識離婚的人，認識再婚者的則有84%。



離婚原因從家暴至生活爭吵



離婚原因，無論平信徒、信徒領袖或教牧同工較接受信徒因家暴、被配偶離棄、配偶婚外情、配偶精神異常、生活爭吵、移民意向不同、婆媳關係、子女管教等問題；然而遇上合適對象、考慮到子女需要、經濟需要、老有所伴害怕孤單等，並重新明白婚姻意義、已完結前一段關係、在神面前認罪悔改，可以再婚。



生命及倫理研究中心就是次研究提出多項建議，如加強信徒的婚後輔導、關心同行在紀律之前、正視對下一代的影響、重視再婚的婚前輔。



認罪悔改可再婚 加強婚前、再婚輔導



鑑於信徒對離婚接受程度越來越高，有關教導不能迴避，重點在幫助信徒過一個合神心意的婚姻生活，除了婚前輔導，婚後輔導需要普及，例如夫婦相處、應對困難。



此外，信徒離婚後不想面對教會紀律處分，或感尷尬選擇離開教會。教會不可因離婚現象普遍改變立場，紀律處分重點在於挽回並非為了懲罰，因此執行紀律處分之前表達關心，在沒有犯錯的一方不單是講神的律法，更讓他們體會神的同在和慈愛，就算離婚不能使信徒與神的愛隔絕。



生命及倫理研究中心指出，對於有子女的夫婦離婚牽涉下一代，幫助子女從父母離婚傷痛中走出，覺得被瞭解和接納，願意與其他人分享需要和情緒，不致對婚姻和家庭失去信心。



再婚者的婚前輔導亦須重視，研究中心指出再婚是一個很自然和真實的需要，因而加強再婚輔導，幫助當事人走出過往的錯誤和傷痛，反思婚姻失敗原因及改善地方，學習與繼子繼女的相處，避免重滔覆轍。

