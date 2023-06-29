賭博成癮調查 家人借錢還賭債無助戒賭

基督教新希望團契6月25日發佈「賭博成癮者及其家人」問卷調查，發現賭徒年輕化，並以賭博逃避問題減少煩躁不安情緒，家人則無徬徨憂傷在教會難啟齒，然而成功戒賭和融入主流教會的案例證明透過關懷和支持可以實現改變。



賭徒及家人誤解與迷思



基督教新希望團契總幹事莫玉蘭於發佈調查前，向在場參加者進行小型調查，旨在揭開賭徒家人的誤解及賭徒的迷思，發現賭徒家人以為幫助還錢對方就會戒賭，又怕他們自殺所以用金錢協助；家人到戒賭中心對方就會解戒掉賭癮。其實不然，家人要持續地陪伴和參與。



賭徒亦有迷思，時常覺得有必勝心法，有錢再賭家人會還錢；心理上越賭越大別人會尊重自己，在家裡拾回地位得到身份尊重，其實是自大也自卑的心理，反映看不到生命的價值；還有覺得手風不順一定有人救自己，所以家人每次的幫助是害了他們，無需這麼快幫他們還錢。



成功戒賭融入主流教會



在發布會上有賭徒家人分享，十年前丈夫欠下巨債，心靈承受巨大壓力，到新希望團契尋求協助陪伴丈夫戒賭8年，回望昔日如果不是經歷丈夫的事情去到爆煲，也未知道神是又真又活的，現在與丈夫關係和好每天靈修。



本身是點心師傅的張潤欽戒賭十年，在新希望團契戒賭見到很多人靠主脫除賭癮，成為戒賭動力，現在於新希望成為過來人戒賭組長，並且參加主流大型教會能融入當中，因著弟兄姊妹的鼓勵讓他重拾信心。



家人徬徨憂傷 在教會難啟齒



莫玉蘭發佈家人及賭徒兩份問卷結果時指，調查從2020年3月至2023年5月於網上進行；家人網上問卷收回178份、賭徒網上問卷收回144份。家人網上問卷部分，賭徒家人年紀集中在41至50歲；大多數為配偶關係曾借錢給賭徒還債，而且大多數為基督徒。



賭徒家人反應首三項計有：面對債務感到徬徨無助、對於無法改變賭徒感到憂傷、覺得需要去控制事情及控制賭徒應該如何去做；其餘是有一股難忍的衝動去幫助賭徒，以免日後債息更高。



莫玉蘭表示，家人在教會難於啟齒，家醜不出外傳，教牧關懷、講壇信息、團契小組提供實質資訊，這些都讓家人感受教會的關懷。



賭徒年輕化 衍生精神健康



賭徒問卷方面，調查顯示以男性為主，有年輕化趨勢，年齡層集中在31至40歲之間，大專或以上程度亦高踞第二位，反映賭徒並非無學識之士。參與賭博種類首三位：賭波、賭馬、賭場，賭船佔最低。



莫玉蘭分析政府賭波合法化的弊處，根據香港賽馬會2021至2022年的年報數據，全年投注額為2,900億港元，足球博彩佔1,438億元，2003年特區政府宣布賭波規範化，接納馬會接受賭波投注，足球博彩暴增，馬會用於慈善金額只佔投注額2.3%（66億港元），而且是從賭徒的金錢而來。



調查另顯示，欠債數目最高達至200萬以上，賭徒心態大多數為輸錢後、重返、追數、返本，所以不鼓勵小賭怡情的講法，事實上，賭徒以賭博來逃避問題，減少煩躁不安的情緒，例如無助、焦慮、抑鬱、內疚，這牽涉到精神問題值得關注。



身心社靈全人關懷



問卷分析發現大部分賭徒不在教會，不是基督徒或是基督徒但沒有返教會。莫玉蘭呼籲教會接納他們不要標籤，讓他們融入團契小組，避免無智慧地利用金錢幫助他們。教會與新希望團契可以彼此配搭各按不同角色和資源，共同關心牧養賭徒作為「身心社靈」全人關懷，脫離賭瘾讓生命轉化成為宣教門徒，發展主耶穌基督的大使命。



根據新希望團契2022年個案數據，新求助者賭徒佔64人、家人佔91人；接受熱線及面談輔導總數22,077人次，透過宣教佈道，慕道、決志、回轉、栽培總數189人。

