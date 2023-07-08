聖公會宣教交流會 張翠華校長：「去」傳福音「等」待收成

香港聖公會宣教專責委員會6月24日舉辦宣教交流分享會，當中有負責人分享天水圍聖腓力堂吸引人們進入教堂的方式、聖十架小學的兒童生命教育營，以及青衣基督顯現堂幼稚園進入非基督徒社區的宣教事工。



《教聲》消息，是次宣教交流分享會邀請不同教會牧者、同工和教友分享福音事工和社區服務經驗。天水圍聖腓力堂的郭志芊牧師分享該堂秉持著「你來看」理念，通過舉辦各種活動吸引更多人進入教堂，例如在廣場上進行讚美操、為婦女設立烘焙小組、邀請專業的輔導同工到學校為家長和孩子提供講座，以及每月舉行醫治崇拜，希望在天水圍成為一個「與主同行，造福社群」的見證。



林秋月師母表示「擔挑」計劃讓青年人經歷如何籌辦生命教育營會，與小學生建立關係並培養正確的價值觀。聖十架小學定期舉辦這種兒童生命教育營，導師不僅限於牧區內的大專生或團契導師，還有一群學校的義工家長，這計劃不僅使參與的學生受益，還讓青年導師獲得珍貴的裝備和訓練機會。



青衣基督顯現堂幼稚園張翠華校長以「洛桑信約」的第4段和第6段為基礎分享其宣教事工。她強調教會要進入人群，特別是走進非基督徒社區。該幼稚園與教會和社會共同合作，以堂、校、社服「三頭馬車」的方式，為區內4所學校超過100個家庭提供牧靈照顧。張校長特別強調在宣教事工上「去」和「等」的重要性，即耶穌吩咐我們要「去」傳福音，然後「等」待收成。

