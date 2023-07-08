無人機代替好撒馬利亞人 誰是我的鄰舍？

未來世界由人工智能代替聖經的好撒馬利亞人，救助被強盜打劫的猶太人，耶穌的比喻將會有怎樣翻天覆地的改變呢？



作家斯賓塞（James Spencer）在《基督郵報》專欄提出挑戰，當人工智能代替好撒馬利亞人，那時誰是我們的鄰舍呢？路加福音10章25至37節記載一位律法師試探耶穌，我該做甚麼可以承受永生？耶穌叫他盡心、盡性、盡力、盡意愛主你的神，又要愛鄰舍如同自己。



耶穌繼而講了好撒馬利亞人的比喻：一個猶太人從耶尼哥城去，被強盜打個半死，祭司和利未人經過照樣行過去，惟有撒瑪利亞人看見動了慈心，替他包紮傷口送到店裡，付錢給店主照顧他。



斯賓塞指出，要是有一天無人機代替好撒瑪利亞人，可能出現如下的場景：



「無人機在半空經過偵測到有人受傷，近距離確定受傷男子的傷勢和需要醫療護理，立刻將視頻傳送到一家醫療機構，經過醫療機械人評估病情，派出自動汽車接載那名受傷人士往醫院接受治療，醫藥費由保險公司支付……。」



在聖經，耶穌講這個比喻原本是將祭司和利未人的厭惡和冷漠，與撒馬利亞人的同情心對比，利未人經常被譽為今天教會中冷漠的人。



然而，人工智能版本的好撒馬利亞人，告訴我們照顧被搶劫的人已經不再存在，完全自動化按照既定程式進行，當中沒有了鄰居、沒有了憐憫，人工智能只是冷漠地執行拯救任務，無人機甚至乎連祭司和利未人是否有同情心也談不及，因為那時候人的靈魂已經被抽空。



事實上，基督教不是為了解決問題，而是為了與其他痛苦的人一起、分擔痛苦，不論我們能否減輕痛苦，人工智能根本發揮不到這個作用，因機器缺乏同情心、缺乏一種倫理意識，只求效率。



斯賓塞總結，上帝的子民沒有被要求有效率，我們的呼召是要忠心於主，沒有被要求開發自給自足的系統；我們被呼召是要愛上帝和鄰舍，從而彰顯上帝在我們生活中發揮出來的人性、靈性，值得我們認真思考，這比起討論人工智能會否取代人類工種重要得多。

