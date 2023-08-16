美國人對大學信心下降：建校宗旨背離基督教

美國一度是世界上受教育程度最高的國家之一，但有調查顯示只有36%的美國人對大學有信心，源於大學建校宗旨和教會真理逐漸背離，並且以多元共融為名灌輸歧視和排斥。



專欄撰稿人傑里·紐康姆（Jerry Newcombe）在《基督郵報》（Christian Post）撰文，引用最近一項由蓋洛普進行的民意調查顯示，自2015年以來美國人對大學的信心急劇下降。



根據Campusreform.org的報導，這項調查發現，自2015年以來，只有36%的美國人表示對大學有信心，相較於2018年的48%和2015年的57%，這個數字已經下降了21個百分點。對於這種信心下降的原因，民主黨主要歸咎於大學的高昂成本，而共和黨則認為這與政治有關。



紐康姆在文章還提到哈佛大學這一例子。哈佛大學的建校宗旨曾屬於基督教宗旨，其官方座右銘「Veritas Christo et Ecclesiae」意為「基督和教會的真理」。然而，在過去的幾個世紀中，哈佛大學逐漸離開了這一宗旨，導致其座右銘只剩下「Veritas」（真理）。紐康姆引用了教育家弗朗西斯·謝弗（Francis Schaeffer）的說法，認為哈佛大學已經偏離了真理。



此外，「多元共融」（Diversity, Equity, Inclusion, DEI），多樣性、公平性、包容性在大學校園中成為一個流行的概念。然而，一些政治家和觀察家指出，這種觸覺在一些大學中已經超出了原本的範圍，並且強加了某些意識形態。



佛羅里達州州長兼總統候選人羅恩·德桑蒂斯（Ron DeSantis）指出，在佛羅里達州的公立學校中，試圖將「多元共融」納入課程完全被取消，但是「多元共融」實際上代表著歧視、排斥和灌輸，這在公共機構中是不被允許的。



他說：「注入『多元共融』的課程在陽光之州的公立學校中沒有一席之地，佛羅里達州正在退出這場遊戲……如果你想做性別意識形態之類的事情，就去柏克萊大學。」



紐康姆在文章中表示，除非大學能夠重新返回經典教育並拋棄文化馬克思主義的影響，否則對大學教育及其對於建設積極未來的作用的信心可能進一步下降。

