戲夢成真 基督教電影《The Chosen》演員歸信耶穌

耶穌生平連續劇《上帝所揀選的人》（The Chosen）飾演西庇太的尼克·沙庫爾（Nick Shakoour）最近分享信仰之旅的故事，該劇對他的生活產生深遠影響：接受耶穌為救主。



沙庫爾在該劇飾演雅各和約翰的父親，這部劇對他來說是一個巨大的轉捩點，影響了他的信仰和生活。



該劇的導演達拉斯·詹金斯（Dallas Jenkins）對於聘用不同信仰背景的演員和工作人員持開放態度。儘管沙庫爾在基督教環境中長大，但他並沒有信奉任何宗教。然而，《上帝所揀選的人》受到許多信徒和他們的朋友的影響，使沙庫爾對福音產生了興趣。



沙庫爾分享在一次教會聚會的經歷，教會弟兄姊妹一起為他祈禱。在那一刻，他感受到聖靈的感動，感覺自己的身體燃燒起來，一種全新的變化正在身體內發生。



自從那次聚會後，沙庫爾開始感到不再需要大量的食物，飢餓和渴望消失了。以前他每天吃六餐，但現在意識到上帝告訴他不再需要那麼多食物。



與此同時，一位幕後建築工人亦為他的信仰之旅祈禱，更令人驚喜的是，在製作劇中佈景的過程時，沙庫爾發現牆上寫著與《上帝所揀選的人》故事中的西庇太家族相關的聖經經文。這位工人告訴他，整個建築團隊曾共同經歷聖靈的祈禱，祈求他成為傳播福音的種子。



沙庫爾對這些發生在劇中劇外不可思議事件感到非常驚訝，並且將該劇視為他分享這些神蹟的平台。

