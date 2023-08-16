首屆台灣基教博覽會：重返福音現場突破科技化

首屆台灣基督教教育博覽會（雙年展）於新竹聖經學院舉行，主題為「重返福音現場」。展覽回顧教育的變革和科技對福音傳播的省思，探討基督教教育對現代世界的影響。展覽期間舉辦藝術展、牧者高峰會和藝術靈修工作坊等活動，讓人們重新思考信仰的基礎和理解福音的初衷。



台灣基督長老教會聖經學院（新竹聖經學院）在網頁發佈消息，為期兩個月的台灣基督教教育博覽會（雙年展）於8月14日至10月15日在新竹聖經學院舉行，主題為「重返福音現場」。回顧台灣基督教教育面臨快速轉變，傳遞福音所使用的形式和範疇隨著科技的進步而改變，使教育內容越來越簡化和扁平化。



為此，主辦方籌辦「藝術展覽、牧者高峰會、藝術靈修工作坊」等活動，希望能夠回到台灣宣教初期的時空，重新思考早期教會牧養材料的使用方式，並了解現代化對台灣基督徒世界觀和生命觀的影響，進而探索上帝國的想像。



同時探討面對當代教會增長策略和多樣的信仰造就教材，以及生命教育與繪本故事的充實，人們是否對上帝國的想像也變得更加豐富？



另方面，隨著台灣社會的工業化、都市化和全球化，生活世界已進入後現代時代。加上高科技產業和消費享樂主義的影響，人們在繁華的生活中可能感到更加孤獨和疏離。



在追尋小確幸的同時，內心可能也充滿對無力變革現實的苦悶。主辦方希望透過該次博覽會，讓大家一起站在面對時代變革的十字路口，並提出一個問題：「是現代世界影響了基督教信仰教育，還是基督教信仰教育對現代世界產生了影響？」固此，以「重返福音現場」為主題，重新找回建立信仰群體的根基，重新理解生命宣講福音的初衷。



博覽會開幕式於8月14日下午3至5時舉行，展覽期間還舉辦藝術展、藝術靈修工作坊、牧者高峰會等活動。展出早期教會的宣教史料、台灣近三十年常見的牧養教材、QT與信仰繪本，還有當代基督徒藝術家的作品。透過這些活動，希望能讓對藝術、靈修和牧養有興趣的牧者和同工一起分享福音的故事。



此外，博覽會還舉辦工作坊，以探討基督徒藝術家對生命和敬虔的真誠表達，觀眾藉由欣賞藝術作品，跟隨作品的引領深入思考自己的身分。工作坊設有手作活動，讓參與者自由創造和想像，將個人生命故事與心靈版畫結合。



大會期望通過該次博覽會的舉辦，人們得以從不同的範疇中學習如何影響自己的生活，包括福音信息、團隊建立和個體經驗；也透過創意的策展方式，讓人們能夠真正重返福音的現場，並重新找回信仰的根基。

