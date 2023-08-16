柏祺中心：消防處與警務處工作者揭示職場研究

伯特利柏祺城巿轉化中心8月5日發佈「信仰在職場」研究，邀請消防處及警務處資深工作者就其論文發表成果。林建軍博士表示消防員在火場生命受威脅重視安危，區展秋博士指警務人員面對道德與信仰的衝擊，並各自提出職場實踐信仰的竅門。



消防員關注個人安危 佈道強調上帝保障生命



林建軍博士以論文《探討信仰在香港人消防處職場中的實踐情況》發表研究，重尋工作的意義，探討消防員心理狀態面對死亡威脅生與死的問題、靈性發揮的重要性等。



研究問題在於了解基督徒在消防處信仰與工作的整合現況，包括甚麼信仰因素影響；甚麼職場因素影響；評估階級在職場上的信仰表達有甚麼影響和關聯；消防員團契對職場上的信任表達有甚麼影響等。



該次研究發出問卷262分收回141分，受訪者稱不論參與任何堂會或消防員團契活動和參與程度多少，信仰在職場上的整合度沒有直接關係，即沒有提升到。還有對工作恆久價值和意義的認同感最低，不如坊間對消防員救人有意義的想法；但認為人與神關係提升對職場工作表現有直接關係。



對於如何將信仰和工作融合？主要研究建議教會信仰不單強調個人，可從神的主權護理和平安入手，讓人明白上帝保守人的生命。



此外針對年齡培訓，例如：所有消防員和年齡36至45歲、中學程度或高級人員，學習聖經和神學，重新詮釋工作價值和意義；26至35歲、信主6至15年，學習屬靈生命成長生命意義和目標建立，與神的關係為主。



林建軍亦建立職場牧養，去年舉行佈道會「濃煙中的曙光」，邀請三位基督徒消防員講見證，透過綜合關懷見證和佈道，強調上帝是生命真正的保障。



建立防護機制 應對警務挑戰



退休警務人員區展秋博士就論文《基督教信仰與工作整合 – 香港警務處中基督徒的個案分析》分享成果，該次研究以質性包括焦點小組為導向，受訪者來自前線人員和策略人員。



研究發現，警隊文化重視關係、實用主義和根深蒂固的階級觀念，信仰對工作的衝突礙於下屬服從上司命令的文化，出現身分衝突，在信仰上是基督徒、在工作上是警察變得雙重身分，而且各自獨立。工作對道德的表達與信仰亦脫節，例如同事拜關帝則站在一旁，並且將行為合理化；對於傳福音接受派單張的方法多於口頭。



區展秋總結，在職場文化衝突下受訪者建立自我防護機制，他認為沒有信仰的行動是死的，盼望能夠活出無愧工人在地若天。



轉化職場文化回應上帝



伯特利神學院城市事工教授陳敏斯回應，受到職場文化影響，實踐雖然受到阻力然而可尋找職場文化的共同點作為出路，例如基督徒同事因著共同信仰彼此分享。



林建軍認為，在消防工作彼此的共同點是尊重人的價值和生命，大家都會擔心自己生命安危影響家庭，對生命不能自保，這比一般人有較大的比重，可以從這做切入點。區展秋表示，在警隊聽從命令是共同的文化，可以轉化為學習聽從上帝的命令。



至於明白真理後如何轉化到職場？林建軍指出，他在論文研究的理論實踐和建議同樣適用於相同背景的職場人士，強調大家運用不同恩賜從而建立基督身體。區展秋相信先由自己開始，好像火種讓人們認識如何去行。

