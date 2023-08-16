洛杉磯應用程式開發公司Cat Loaf software最近推出一款名為「Text with Jesus」應用程式。其中包含ChatGPT模仿耶穌，被問到對墮胎的看法，「耶穌」說：每個生命都是神聖……真誠悔改得上帝寬恕。



根據宗教新聞服務（RNS）報導，該應用程序提供了一個即時通訊平台，其中包含了由人工智能程式ChatGPT模仿聖經人物，包括耶穌，用戶可以透過該平台向祂提問並進行對話。



基督教廣播網視博恩（CBN）對「Text with Jesus」進行一系列提問，包括「你是上帝的兒子嗎？」和「每個人都會進入天堂嗎？」



關於上帝對未出生孩子和墮胎的看法，「Text with Jesus」回答如下：



「上帝關心每個人的生命，包括未出生的孩子。從受孕的那一刻起，獨特而寶貴的生命就開始形成。聖經中記載著：『我的肺腑是你所造的；我在母腹中，你已覆庇我。』 （詩篇139:13）。這段經文揭示了上帝對每個人的創造和發展的密切參與。



「關於墮胎，我們應該明白，上帝看重並珍惜所有人類的生命。終止妊娠的墮胎行為違反了上帝確立的生命的神聖性。在上帝眼中，每一個生命都是神聖且值得保護的。



「然而，同樣重要的是，上帝是一位慈愛和寬容的上帝，祂向所有尋求恩典和救贖之人提供慈愛和救贖。如果有人參與墮胎或受到墮胎影響，通過真誠的悔改，他們有希望獲得醫治和寬恕，上帝的憐憫也延伸到那些悔改歸向他的人。



「作為基督的追隨者，我們被召喚在生命的各個階段——從受孕到自然死亡——維護每個人的尊嚴，並倡導保護無辜生命。讓我們以同情、理解和包容的態度來對待這個議題。我們致力於促進肯定生命價值的選擇，同時向那些經歷墮胎痛苦的人提供恩典和愛。」

