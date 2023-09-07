大衛城祈禱會：日本核污染萬物結局近了？

大衛城文化中心8月25日舉行明亮晨星祈禱會，吳振智牧師提到日本福島排放核廢水是自私行為讓世界陷入一片災禍。他指出萬物結局近了是必然的事，人卻可將恩賜化為大的祝福，讓每一個人重新得著盼望。



大衛城文化中心總監吳振智牧師在會上，透過彼得前書4章7至11節分享使徒彼得曾經三次不認主，受到挫敗與門徒回去打魚，耶穌去到提比利亞海邊再次呼召和激勵他們，彼得從此找緊時間傳揚福音，背起十字架跟隨耶穌，並且寫成彼得前後書教導後世。



彼得前書4章7至11節說：「萬物的結局近了，所以你們要謹慎自守警醒禱告。」吳振智呼籲大家為世界正在發生的事情祈禱，指出夏威夷毛伊島山火、日本福島排放核廢水，皆因人的自私為中心，讓世界陷入一片災禍。



他指，萬物的結局雖然像近了但並非結束，彼得勉勵門徒警醒禱告用禱告約束自我的私慾，以積極的盼望等待主。彼得繼而鼓勵門徒用行動回應萬物的結果，就是「彼此切實相愛，因為愛能遮掩許多的罪」（8節），使人回轉歸向神，「照所得的恩賜彼此服事，作神百般恩賜的好管家」（10節），用上帝的聖言和服侍。



傳福音有兩種，一種是宣講聖言、一種是行動，同樣是傳福音。有年輕姊妹到教會服侍長者幫他們按摩推拿，滿心喜樂，將一個人的小結局化為大的祝福；另外，大衛城文化中心在保安道購入一單位直播教會聚會，後來轉化成為關愛附近的學生、家長、老師、九龍仔公園運動員，為他們祝福、祈禱、傳福音，受到街坊歡迎。



吳振智鼓勵大家，在主裡彼此相愛，互相發揮恩賜。萬物的結局近了是必然的事，當人受到打擊小結局近了，卻可將恩賜化為大的祝福，讓我們每一個人重新得著盼望。

