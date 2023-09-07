研究：氣候變化威脅兒童健康與福祉

世界基督教協會最近發表研究，氣候變化對兒童健康和福祉產生令人震驚的影響，特別是最貧困人口的生活和生計，呼籲教會和基督徒一起行動表達對生命、正義和愛的承諾。



世界基督教協會兒童權利高級顧問弗雷德里克·塞德爾 (Frederique Seidel) 指出，氣候緊急情況應對不足將帶來嚴重的倫理問題，影響兒童的權利和身心健康，「作為一個有信仰的人，我們被要求解決氣候緊急情況的根本原因，這是保護兒童免受全球暖化可怕後果的迫切措施。」



該研究指出，氣候危機對兒童的影響是一種結構性暴力形式。研究強調了修改定義、研究議程、政策行動和法律框架的緊迫性，以充分應對全球變暖對兒童身心造成的影響。塞德爾認為該研究明確表明，除了大幅減少溫室氣體排放外，還必須認識到氣候破壞是對兒童和未來子孫的暴力觸發因素。



與此同時，世界基督教協會及其合作夥伴為資產所有者提供了一份指南，以確保他們的銀行和養老基金未通過為化石燃料行業提供融資來加劇全球變暖，從而解決這種針對兒童的暴力行為。該指南的標題是「拯救兒童的生命：對氣候負責的銀行生存指南」。



世界基督教協會在網站貼文稱，氣候變化工作的核心是關愛創造和正義。根據聖經教導，上帝要求人類看管好伊甸園（創2:15），保護、愛護並照顧最脆弱的人。當前的世界發展模式正在威脅許多人的生命和生計，特別是最貧困人口的生活和生計，並導致生物多樣性的破壞，普世主義的願景是克服這種基於過度消費和貪婪的模式。



世界基督教協會從20世紀70年代開始幫助推動可持續社區的概念，自1992年通過聯合國氣候變化框架公約以來，該會一直參與了所有的聯合國氣候變化會議，多年來幫助推動了一場影響全球數百萬人的氣候正義運動。



該會認為，現在是實現氣候正義的時候，面對受造物的威脅，教會和基督徒一起行動表達對生命、正義和愛的承諾。

