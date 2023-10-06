浸神前院長韋理信牧師安息主懷：美傳教士遺愛香港

香港浸信會神學院前院長韋理信牧師（George Wilson Junior）9月20日安息主懷，享年96歲。一位來自美國的傳教士、傑出教育家，說得一口流利廣東話，情繫香港鞠躬盡瘁60年，提倡華人神學教育本色化。



情繫香港鞠躬盡瘁60年



香港浸信會神學院為該位前院長的離世深切哀悼，並在網頁上載哀訊，以現任院長曹偉彤名義於9月21日發出，指該院第四任院長韋理信牧師博士於美國時間2023年9月20日凌晨在家人的陪伴下息了世上的勞苦，安詳離世。



悼文稱：「韋理信博士是我們懷念這位奉神差遣來香港宣教六十多年的朋友，他是神的忠心僕人，終其一生以愛侍主。 懇請大家禱告記念韋理信牧師一家，祈求主賜下安慰。」



韋理信牧師在華人教會事奉超過60年，情繫香港，多年前拍攝視頻稱在家中跌倒右腳骨折情況嚴重需要做手術，感謝主賜他基督徒醫生，手術之後能夠站起來，給他很大希望之後可以回到香港。



在視博恩生命教育視頻《一百人的遺書》，韋牧師回顧過去人生充滿恩典，年青時立志做宣教士，神帶領他來香港在華人教會事奉超過60年，35年是神學教育，與學生分享神的道理之餘更分享生命。



他並指在安息禮拜靈堂揀四個大字「鞠躬盡瘁」，希望做到最後死而後已，笑言回到天堂問上帝可否用中文跟祂聊天，因他能說得一口流利廣東話。陪葬品是一本中文聖經，1959年被尖沙咀浸信會按立為執事所送贈，藉此能用中文學習神的話語，在中國人當中服侍。



韋理信的中文名由一位老師幫他改，「理」：道理的理、「信」：信心信仰的信。



美國傑出教育家：提倡華人神學教育本色化



韋理信牧師1927年10月22日出生於奧克拉荷馬州的Shawnee市，曾任美軍後備軍人及美國空軍。1956年12月成為宣教士，翌年來香港學習語言，1960年代為香港浸會學院院長，1975年被選為美國傑出教育家。



1981至1994年擔任香港浸信會神學院院長，任內積極提倡華人神學教育本色化：推行儲備師資計劃栽培多位優秀校友海外深造，學成回母校任教；致力拓展課程類別和範圍，1987年增設教牧學學士課程及副修教會音樂課程、信徒領袖訓練課程等。



教學之餘也參與多方面事奉，於1994年擔任第66屆港九培靈研經會講道會講員，題目是「至善至美的標準──耶穌」；香港浸信會醫院首屆主席，照顧病人身體之外，關懷病人心靈。



韋理信牧師追思會將於香港時間10月28日下午3時在青山浸信會禮堂舉行。

