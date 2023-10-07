道風山時間囊開啟解封百年文獻圖庫

請輸入正確的郵箱地址

訂閱每週頭條:









道風山基督教叢林建於1930年，為香港二級歷史建築，近日舉行「時間囊開啟暨放置典禮」解封9件文獻，展示建築群的文章和相關繪圖；創立時的背景、目的、理念等。



在儀式中由基督教香港信義會、中華基督教禮賢會香港區會、基督教香港崇真會代表展示解封的文獻，並交付香港浸會大學圖書館進行復修。



文獻包括：



丹麥建築師艾術華（Johannes Prip-Moller） 發表道風山基督教叢林建築群的文章，以及相關繪圖，刊載於聖公會聖約翰座堂的刊物， 題目：一所為佛教僧侶設計的基督教叢林。



東亞基督教道友會的《禮拜儀式和聖禮》（暫用本），1928年景風山叢林出版，上海美華書館擺印。



挪威同工田蓮德（Notto Normann Thelle）文章，發佈在《教務雜誌》（The Chinese Recorder and Missionary Journal），標題為：基督教道友會。



丹麥同工韓慕德（Axel S. Hamre）關於基督教道友會的文章，發表在《基督教青年會期刊》。 標題：旅行的兩年。



基督教道友會差會通訊。



道風山基督教叢林創辦人、挪威來華傳教士艾香德牧師（Karl Ludvig Reichelt,1877-1952）。



——————————



註1：「東亞基督教道友會」發展自艾香德1920年成立的「中國佛家弟子基督兄弟會」（Det Kristne broderskap blandt Kinas Buddhister，意即「中國佛教徒當中的基督教兄弟會」），簡稱「兄弟會」。



註2：「基督教道友會」（Den Kristne Mission blandt Kinas Buddhister），英文全名為（Christian Mission to Buddhists，簡稱CMB）於1923年1月2日確定正名，意即「中國佛教徒當中的基督教差會」，簡稱「道友會」（Buddhistmissionen）。



（資料來源：漢語基督教文化研究所網頁）

