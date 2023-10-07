人工智能生成耶穌逼真臉貌 解開都靈裹屍布疑團

人工智能生成圖像揭開了耶穌逼真臉貌，400年歷史的都靈裹屍布9月25日為展出90周年紀念日，正當25,000人前往義大利杜林的施洗約翰大教堂親睹聖像，都靈裹屍布的耶穌真像再次掀起爭論，人工智能最終解開疑團？



都靈裹屍布：科學審查仍受質疑



都靈裹屍布（Shroud of Turin）是一件具有400年歷史的基督教聖物，據說上面印有耶穌死後的圖像。最近，由人工智能生成的圖像揭開了耶穌逼真臉貌，引起了廣泛的討論和爭論。裹屍布的真實性自問世以來一直是人們爭論的話題，並且存在著不同的觀點和意見。儘管如此，都靈裹屍布在基督教界仍然被視為重要的聖物，而天主教會對其的解釋權留給了其成員和信徒。



人工智能生成的圖像對耶穌的描繪與歷史藝術表現一致，但仍有人質疑其是否受到先前對耶穌的描繪的影響，或者我們對耶穌的集體認知是否是由裹屍布本身塑造的，爭論仍在繼續，並且意見存在分歧。



都靈裹屍布耶穌死後的圖像印在14英尺長的亞麻布上，起源可以追溯到1354年的法國北部，由法國著名聖殿騎士傑弗魯瓦·德·查尼（Geoffroi de Charny）發現，然而裹屍布的獲得仍然是一個謎。



縱觀歷史，從米高安哲羅到達芬奇，藝術家們都努力透過筆觸準確地再現耶穌基督。借助人工智能技術，人們期待已久的都靈裹屍布中的耶穌真實面容的揭開已經成為現實。



自從裹屍佈出現以來，其真實性一直是人們激烈爭論的話題。它在大約600年前首次向公眾展示，即使在那時，一些人認為裹屍布更有可能是一個騙局，而不是耶穌的真實痕跡。



在14世紀，人們對其合法性產生了懷疑，特魯瓦主教甚至聲稱這可能是為利雷教堂籌款的計劃。教宗克萊門特七世雖然持懷疑態度，但允許將其展示為“聖像”，而不是“遺物”。



科學審查進一步加劇了爭議。放射性碳定年法顯示裹屍布的製作年代為中世紀，但一些學者認為標示年代的樣本是後來的修復。



1933年都靈裹屍布出現在大教堂，人們確信布上有耶穌基督的血，盡管直到今天仍然存在很多懷疑。儘管各個基督教派都承認裹屍布的重要性，但天主教會並未採取明確的立場，而是將解釋權留給了其成員和信徒。



人工智能描繪：耶穌像吻合都靈裹屍布



最近由人工智能生成的圖像對耶穌進行了極其逼真的描繪：修長的身材，飄逸的頭髮，溫柔的眼睛，突出的顴骨和山羊鬍子。這種描繪與耶穌的許多歷史藝術表現一致。



懷疑論者提出了這樣的問題：人工智能生成的圖像是否可能受到先前對耶穌的描繪的影響，或者我們對耶穌的集體認知是否是由裹屍布本身塑造的。



這次揭幕引發了一個根本性的疑問：這幅肖像畫能否被視為耶穌的真面目或巧妙的複製品？爭論仍在繼續，意見仍然存在分歧。

