【以巴衝突】耶路撒冷：一座分裂的城市，追求和平的夢想

以色列遭巴勒斯坦武裝組織哈馬斯突襲舉世嘩然，每當以巴衝突爆發時，基督徒群體都為耶路撒冷祈求和平。耶路撒冷到底是一座怎樣的城市？為何以色列和巴勒斯坦都想奪取這座城市？禱告可以改變一切嗎？



耶路撒冷是一座歷史悠久的古城，具有極高的宗教和政治價值。從宗教的角度來看，耶路撒冷在基督徒、猶太教徒和穆斯林的心中都是一座聖城。從政治的角度來看，以色列和巴勒斯坦都聲稱耶路撒冷是他們的首都。



耶路撒冷：種族、宗教、政治、經濟地位差異帶來分裂



然而，耶路撒冷是一座分裂的城市。實用神學家麥克·納帕在《基督教頭條》的文章中指出，耶路撒冷是一座分裂的城市，截至2019年估計人口約為919,407人，面積僅約49平方英里，比華盛頓特區還要小，但人口密度卻非常高。由於經濟適用房屋的短缺，許多人不得不在城外居住，每天通勤到城內工作。



耶路撒冷的人口由於種族、宗教、政治和經濟地位的差異而嚴重分裂。大多數人認為自己是猶太人，與猶太教有聯繫；另一方面，也有許多人認為自己是阿拉伯人，與伊斯蘭教有聯繫。基督徒只佔少數。



以色列人的身份主要由他們的宗教和種族來識別。大多數人（約588,000人）認為自己是猶太人，並在不同程度上與猶太教有聯繫。超過312,000人認為自己是阿拉伯人並在不同程度上與伊斯蘭教有聯繫。在大約18,000人中，只有一小部分人（即2%的少數）敢於被稱為基督徒。



6個方向為耶路撒冷和平祈禱



以巴衝突，人們在這座失落的和平之城中，禱告可以改變一切嗎？麥克·納帕指，和平並不容易，但禱告可以改變一切，每個人都可以從6個方向為耶路撒冷的和平祈禱：



希望——聖靈能消除以色列人民心中的苦毒和自滿；讓他們相信他們的城市實際上有可能實現和平。

安全——讓基督在這個地方傳播祂強大的保護，甚至阻止來自外部敵人的攻擊威脅。

和諧——神使人的心轉向憐憫和仁慈，渴望將耶路撒冷所有人視為兄弟姊妹。

家庭——耶穌將家庭完整、健康地結合在一起，消除恐懼和仇恨，換取愛和喜樂。

經濟——讓耶路撒冷人民有充足的機會和能力養活自己和家人，慷慨地給予他人，不再區分誰「有」和誰「沒有」。

敬拜——耶穌基督愛每一個人（猶太人和阿拉伯人）而且一起敬拜上帝。



讓我們一起為以色列和巴勒斯坦的和平祈禱，希望這座城市能夠實現真正的和平。願領導者們有智慧和同情心，尋找共同點，為所有人找到持久的解決方案。願受衝突影響的家庭和個人能夠找到安全和安慰。願上帝的平安在耶路撒冷中盛行。



這是一個充滿希望的禱告，因為我們相信，有了上帝，一切皆有可能。讓我們為耶路撒冷的和平祈禱，並繼續努力追求和平的夢想。

