【以巴衝突】音樂節倖存者大逃亡：車隊折回感到不妙！

巴勒斯坦極端組織哈瑪斯10月7日突襲以色列，在南部超新星（Supernova）音樂節大屠殺，兩名倖存者指經常與巴勒斯坦人、俄羅斯人、烏克蘭人一起參加活動拋開分歧；憶述逃生經過時稱：「聽到周圍有槍聲......駕車在路邊救了兩名受驚女孩......警察分散了恐怖分子注意力，挽救了我們生命，不知道這些警官是死是活......。」



與巴人拋開分歧 逃命不忘救兩女孩



據《基督郵報》（Christian Post》引述，打擊反猶太主義運動上周四（12日）主辦網路研討會，兩名倖存者西尼爾（Almog Senior）和馬雷克（Alon Marek）憶述音樂節遇襲後，當局發現了至少260具屍體 ，許多參與者被武裝恐怖分子劫持為人質，他們回家翌日看新聞，見到有些死者是相識的朋友。



西尼爾和馬雷克稱，他們經常與巴勒斯坦人、俄羅斯人、烏克蘭人一起參加活動，每個人都拋開分歧，一心來參加慶祝活動。 當憶述恐襲一刻表示這並不是哈瑪斯第一次向以色列發射火箭，所以，節日裡每個人都非常清楚發生這樣的事情時應該做甚麼，可是今次與以往不同，火箭似乎不會停止。



「數十枚火箭彈射入以色列，天空變紅，鐵穹在空中爆炸了火箭，製片人指示每個人躺下，把手放在頭上，直到火箭停止。當得知火箭不會停止時，製片人告訴所有人盡快回家。」



西尼爾補充說：「我和前輩花了一些時間才找到輛車，因為空氣中瀰漫著一絲恐慌。」



兩人開車前往主幹道，左側遇到交通堵塞，右側聽到槍聲。 就在這時，他們在路邊救起到了兩個受驚的女孩，把女孩放在後座，直到在十字路口遇到警察，希望女孩能在警察的幫助下找到安全。



恐怖分子機槍卡住逃過一命



隨後，兩人看到一名身穿軍裝背心、手持步槍的男子從卡車旁走過，西尼爾表示不相信該男子是恐怖分子，並表示他一定是以色列士兵。



「所以我們離他更近了，」西尼爾說。「就在那一刻，他認出了我們，然後他走到卡車後面，拿出一把機槍，一把巨大的機槍，然後把它轉向我們。在那一刻，很明顯他是一名恐怖分子！」他們迅速決定來個大轉彎，並以最快的速度開到另一邊。儘管他們做好了機槍射擊的準備，但只聽到了一聲猜測可能是對方機槍卡住了。



當他們仍然不確定自己要去哪裡時，太陽已經開始升起，這種情況發生在東方，由於他們知道加薩在西方，兩人就向太陽駛去。終於，早上他們到達了前輩的家，鎖上門，互相擁抱後，他們看著手機，餘悸猶存明白剛才與死亡擦身而過。



車隊折回感不妙：險被射殺



至於馬雷克，他和朋友試圖開車回家，奇怪的是前面很多輛車卻掉頭開回音樂節場地。當他們到達汽車隊列的最前面時，馬雷克看不到前方有任何東西，所以他以為警察封鎖了道路，因為一枚火箭落下並發生了爆炸，但由於需要走這條路回家，兩人決定繼續原路行駛，如果警察攔住他們，他們就會另尋新路線。



馬雷克向窗外望去，看到三名武裝警察肩並肩地朝一輛小型貨車走去。馬雷克還注意到貨車旁至少有一名手持大機槍的哈馬斯恐怖分子，他警告朋友在開車經過時低下頭，「當我們經過時，可以看到路邊的所有汽車，就像我們停在路前時看到的那樣。所有這些汽車，窗戶都被打破了，路上有血跡。」



馬雷克說：「我後來了解到，就在與我們在一起的幾分鐘前，這名哈馬斯恐怖分子還在路上，向每一輛駛來的汽車、向每一個駛來的人開槍。這就是每個人都驚慌失措地走向另一條路的原因！」



這位倖存者稱讚警察分散了恐怖分子的注意力，從而挽救了他們的生命。馬雷克說，他不知道這些警官是死是活。



幾分鐘後，一枚火箭落在距離汽車幾英尺的地方，車輛搖晃，車窗輕微破裂，升起濃濃的黑煙。馬雷克和他的朋友躲在一座橋下，等待了一個多小時，火箭從頭頂飛過。



觀看新聞發現有朋友遇害



「我們毫髮無損地回到了家，」他回憶說，隨後去了朋友家和他們一起看新聞，才明白發生了甚麼事。馬雷克開始打電話給參加音樂節的所有朋友。有些人沒有回答，其他人則表示他們不能說話，因為他們想躲起來。



「他們說是大屠殺」，馬雷克說：「你似乎會想像70年前，但不是2023年，人們在森林裡奔跑、躲藏，他們不能打電話，也不能發出任何噪音。」當兩名倖存者繼續觀看新聞時，看到被殺害的人之中有一個是認識的朋友，是在節日襲擊中喪生的第一個朋友。



「每天早上，我醒來，我做的第一件事就是打開電視看新聞，看有否認識的人被殺害，」馬雷克說：「這就是我在新星音樂節經歷的事情。」



他總結道：「這是我的故事。」

