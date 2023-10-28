俄烏戰事：俄基督徒拒參戰被判監、牧師遭革職

正當世界專注以巴衝突，俄烏戰事持續俄羅斯踐踏人權，一名福音派基督徒拒絕在烏克蘭參戰被判處2年6個月關進監獄的流放區；神父因批評俄羅斯入侵烏克蘭被禁止擔任牧職，另有多人在社交媒體發表反戰評論遭到判刑。



據CNE（Christian Network Europe）報道，今年9月一名來自俄羅斯東部浸信會基督徒維亞切斯拉夫·雷茲尼琴科（Vyacheslav Reznichenko）因宗教原因拒絕在烏克蘭參戰，結果在俄羅斯被判處2年6個月關進監獄的流放區。他多次對判決提出上訴，但均被駁回，該名基督徒已婚且是父親，透過媒體述說困境情況。



7月，另一名基督徒、和平主義者安德烈·卡帕齊納（Andrey Kapatsyna）也因拒絕在烏克蘭作戰而被判處2年10個月的監禁，報導中並未提及他的個人背景。



6月，俄羅斯東正教神父約翰·伯丁（John Burdin）因批評俄羅斯入侵烏克蘭而被禁止擔任牧師。教會法院的判決指出，他的行為傳播了對教會的不信任，並旨在疏遠信徒，被視為違反了神父的誓言。判決書還指出，在他的著作中存在重大的教會學錯誤，包括否認俄羅斯東正教的神聖性和拯救權。



此外，報導還提到其他幾個例子，包括一位名叫安娜·查吉娜（Anna Chagina）的音樂家兼教師，因批評俄羅斯入侵烏克蘭而被罰款並禁止在網路上發表言論。



還有55歲約安·庫爾莫亞羅夫神父（Ioann Kurmoyarov）被判處3年監禁，並禁止他在網路上發文兩年。



另一位名叫米哈伊爾·西蒙諾夫（Mikhail Simonov）的人因在俄羅斯社交網絡VK（VKontakte）發表反戰評論而被判處7年監禁。



有關報導顯示在俄烏戰事中，基督徒因不同的原因而受到不正當對待，包括宗教、和平主義立場和對戰爭的批評，事件揭示言論自由和宗教自由在俄羅斯受到侵犯，並凸顯了對人權的踐踏。

