俄羅斯關閉烏克蘭境內多間教會 摧毀59棟宗教建築

俄烏戰事持續進行，俄羅斯軍隊繼續關閉烏克蘭吞併地區的教會，並摧毀了至少59棟宗教建築。自去年2月俄烏戰爭爆發，烏克蘭境內270處文化遺址遭到破壞，其中包括116處宗教遺址。



俄羅斯自2022年2月24日入侵烏克蘭以來，在哈爾科夫-扎波羅熱教區關閉多間教堂，包括巴桑的烏克蘭東正教教堂、浸信會教堂、赫爾松的天主教堂，沒收的教堂數量達到7座。俄羅斯軍隊擾亂宗教集會，聲稱這些集會未經當局許可進行，還指責烏克蘭東正教作為未註冊的宗教組織舉行會議，



今年8月22日，俄羅斯佔領軍搜查烏克蘭赫爾松地區斯卡多夫斯克的聖小耶穌天主教堂，打破教堂的門窗，聲稱他們正在尋找爆炸物和毒品。教區居民過去常常聚集在教堂祈禱，但俄羅斯官員現在禁止這樣做。



軍方並拍攝一位教區牧師，該教區牧師謝爾希·莫斯科維茨（Serhi Moskovets）在鏡頭前承認違反俄羅斯法律舉行宗教集會，承諾不再這樣做，同時承認擁有反俄書籍。然而，挪威人權組織Forum 18指，該名牧師很可能是被俄羅斯威迫才發表這些言論。



俄羅斯宗教組織部門負責人表示，只有守法的宗教團體才被允許在佔領地區舉行儀式，而其他宗教團體則被指控擁有武器、炸藥和無線電設備。然而，根據報導，儘管如此，復臨安息日會和浸信會的信徒仍無法確定是否能自由聚會。



除了關閉教堂外，俄羅斯今年8月對敖德薩和另外兩個港口城市空襲，疑摧毀烏克蘭敖德薩市被教科文組織列入《世界遺產名錄》的主顯聖容大教堂，而入侵部隊已經摧毀了至少59棟宗教建築，其中包括東正教教堂、羅馬天主教堂、福音派教堂、清真寺和猶太教堂。



自去年2月俄烏戰爭爆發，烏克蘭境內270處文化遺址遭到破壞，其中包括116處宗教遺址。烏克蘭共有8個遺產被列入教科文組織的《世界遺產名錄》，其中包括7個文化遺產和一個自然遺產。奧德薩歷史中心於今年1月25日申遺成功，並被列入《瀕危世界遺產名錄》。

