網絡遊戲成癮疑創傷引致：每周3次家庭晚餐增進關係

網絡遊戲成癮是一種多因素疾病，加拿大華福與安省華人基督徒醫學團契舉辦講座，有社工指出，壓力、創傷、無聊和孤立可能導致對遊戲的依賴，父母接納孩子的失敗，以自身過去的經驗來教導等對抗孩子孤獨問題。



安大略省註冊社工Michael Park指出，網絡遊戲成癮（Internet Gaming Disorder，IGD）被認為是一種多因素疾病，對於導致IGD的概念和途徑尚不完全清楚。生物學要素方面，IGD不涉及使用化學物質，但類似於其他成癮行為，會產生持續的渴望和失控感。IGD不僅僅是個人選擇的結果，早期使用和後期使用失控之間存在關聯。



遺傳因素在IGD中也起著重要作用，涉及到表觀遺傳機制和神經可塑性。多巴胺在IGD中的作用也很重要，它影響運動、學習、專注力和情緒，調節愉悅感和獎勵感。當達到某些成就時，多巴胺會在大腦中釋放，使人感到良好。



此外，強迫傾向也是IGD的一個因素，不同的個體對於遊戲、購物、賭博等產生強迫行為的傾向有所不同，不同的性格特徵也在這種傾向的增加中起著作用。



在環境方面，壓力和創傷可能會導致渴望遊戲以麻痺疼痛的情況，無聊和孤立也可能導致對遊戲的依賴。



總的來說，IGD是一種影響大腦獎賞、動機、記憶等相關功能的慢性疾病，對生活的其他領域（例如工作、學習、身體健康、社交網絡、日常責任等）造成嚴重干擾。它是一個過程性、系統性的行為，可能導致生物、心理、社會和精神方面的問題。



根據《精神疾病診斷與統計手冊，第五版》（DSM-5）的定義，網絡遊戲障礙（Internet Gaming Disorder）需要在12個月內出現至少5種核心臨床症狀，例如全神貫注於遊戲、戒斷症狀、寬容、失去控制、對其他活動失去興趣、無法減少遊戲時間、欺騙他人以及利用遊戲來緩解負面情緒等。



對於IGD的治療，個人需要先辨識不良行為，避免並消除對遊戲的存取權限，探索處理壓力源的方式，並與信任的人交談並願意傾聽和坦白。同時，維持健康的人際關係和健康的生活方式也是重要的；網絡遊戲成癮是一個複雜的問題，需要多方面的努力來解決。



家長的實際思考可以包括以下要點：箴言提醒父親們對於孩子的重要性和影響力；也要意識到無法完全控制孩子的行為和選擇。



實際行動可以每周至少3次一起進晚餐，家庭活動可以培養更好的關係，並對抗孩子可能面臨的孤獨等問題；並且接納孩子的失敗，家長以過去的經驗來教導他們。總而言之，教導孩子是父母的責任，家長有責任教導孩子正確的價值觀和行為準則。



加拿大華福與安省華人基督徒醫學團契（Ontario Chinese Christian Medical Fellowship）合辦心理健康網路研討會，安大略省註冊社工Michael Park於4月1日會議概述甚麼是網絡遊戲障礙，以及可以採取哪些措施來治療。

