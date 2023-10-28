禧年研討會11月展開：AI時代未來城市的倫理挑戰





禧年經濟倫理文教基金會（簡稱禧年）11月4日舉辦研討會，主題「ChatGPT來了—AI時代的挑戰和因應之道」，地點：中華福音神學院，探討人工智能變革洪流下，牧長、同工、組長在牧會帶領上面臨的新課題。



台灣科技大學資訊管理系專任特聘教授盧希鵬在視頻引述一篇2006年發表關於深度學習算法的重要論文，該項技術使得人工智能可以利用單一演算法識別圖片、聲音和語言特徵，進而模擬出真人的聲音和語言。然而，這項技術的出現引起人們的擔憂，許多人質疑為甚麼上帝允許人類創造出這樣一種與人類思考相似的演算法。



由於技術的影響超出了想像，論文作者對當初發表該演算法感到後悔，因為這個演算法具有自我增強學習能力，意味著它可以不斷地學習和進化，而這可能導致世界失控。目前，各個強權企業都在競相發展這項技術，這使得人類和教會不得不重新思考未來城市，是否會存在牧師與教堂。



經濟倫理研討會的另一個焦點是人工智能對社會帶來許多爭議，TXI Center台以投資合作中心創辦人林榮恩老師指，上帝賦予人類智慧，也讓人類繼承祂的形象，其中一個形象就是創新，而科技水能載舟亦能覆舟，有人擔心人工智能將取代人類的工作，造成失業問題，而另一些人則認為它創造了新的就業機會，也有人擔心人工智能在應用中的不平等和對倫理的挑戰。



在是次的研討會，將從聖經、上帝啟示的角度來探討這課程。

