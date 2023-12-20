信義宗神學院講座「教會領導新趨勢」：未來權力將分散

信義宗神學院今早（12月1日）舉辦週五講座，主題「轉化及處境化的領導——發展教會領導的新趨勢」，信義會芬蘭差會Rev. Dr. Ari Hukari 提到華人社會男性主導，未來教會權力將分散，教牧關懷人的苦難才能改變教會的工作；講座實體與線上進行。



基督教信義會芬蘭差會（FELM）領導與神學教育顧問Rev. Dr. Ari Hukari在講座分享教會領袖的新趨勢和未來的挑戰，提出了兩個重要問題：教會需要怎樣的領袖？未來領袖需要甚麼？



華人社會男性主導 未來教會權力分散



回答第一個問題時，他指出，領袖需要具備對聖經的研究和實戰經驗、擁有牧養技巧、良好的人際關係和包容力，並能聆聽他人的意見。此外，他們還需要具備管理和法律知識，善於運用新科技。



回答第二個問題時，提到未來領袖可能面臨的挑戰。其中包括如何評估領導者，華人文化慣於順從，如何評估教會領袖的領導能力，以及如何將領導模式與基督教傳統相結合。他並從權力和權威性角度出發，整理出了四個重點：



東南亞及華人社會是男性為中心；權力架構由上而下；追隨權威性的架構；保守因循。然而，教會領袖的角色應該是平等的，男女應該享有平等的地位。



耶穌教導門徒「在你們中間，誰願為首，就必作眾人的僕人」（馬可福音10:44）；人子來不是為了受人的服事，而是為了服事人（馬太福音20:28）。教會未來趨勢是從權威方向分散開去，包括賦予女性權利、按立女性牧者等。尊重每一個人是中國文化傳統，教會的領袖順服神的話與權威之下，同時聆聽人的訴求。



教會領袖讓人看到清晰的將來



今天大多數教會都有既定的系統結構和認證的權力，但這種結構形成的原因並不是來自聖經本身，而是來自當時的社會環境，他認為保守是態度問題，害怕改變失去平衡，所以教會自然趨向保守。



作為教會顧問，Ari Hukari 綜合了20年牧養教會的經驗，提出教會工作者需要除了遵從聖經，還要了解聖經時代背景下的教導，並梳理教會歷史和領導模式的變化。他強調，教會領導策略需要根據緊急情況和資源的有限性進行評估，同時分析社會文化變遷對教會的影響。



他說：「發展教會，領袖需要向前看，面對將來的挑戰和環境。領袖需要知道怎樣策略性領導、清晰的願景和使命，怎樣釐訂目標讓信徒達至。還有怎樣理解神學問題，神學是已經既定還是一直演化？教會領袖需要讓大家看到更清晰的將來。」



教牧關懷人的苦難，才能改變教會的工作



Ari Hukari 還提到學習性和知識管理在教會領導中的重要位置，教會應該是一個讓人持續學習和改變、創造新知識的組織。此外，系統性思維對領導人來說是一個有力的工具，可以靈活應對不確定的情況。



他舉出聖經的例子，保羅在哥林多教會遇到的問題和撒瑪利亞人的故事展示了今天教會所面臨的問題，如妒忌、競爭、騷擾、歧視、不公義和不平等。保羅使用系統性思維幫助人們理解基督徒是一個身體，每個人都是這個身體的一部分，一個人受苦影響整個身體。



撒瑪利亞人的故事，宗教領袖漠視受傷的人，反映了社會的不公義和暴力問題，改變社會結構的任何一個部分都會對故事的發展產生影響。



今天的教會，宗教人員除了專注於事工，還需要了解個人的變數和苦難，才能改變教會的神聖工作。

