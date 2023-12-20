伍渭文牧師：將臨的已經來到了！

聖誕前四個主日至聖誕稱為將臨期（Advent）。我們用四個主日預備自己，等候迎接基督的降生；好像一首樂章，先有前奏，後層層邁進，帶出主題，推向高潮。又如進入華麗殿堂之前，舖有階梯，拾級而登，穿過迎廊，才能登堂入室。誠然，等候是一種藝術。



等候也是心靈的操練。等候是接受距離的事實，尊重區隔的空間。等候的人順著日月的推移，季節的運轉，氣候的變化，把距離拉近。兩個渴想見面而分隔的人，因等候而產生期待，因為期待，產生愛慕。愛慕是欲得而未得，欲及而未及的牽引。猶如新郎站在地毯的另一端，用視線牽引著新娘，挽著父親的臂彎，踏著白色的婚紗，向自已迎來。



這牽引使雙方的心靈彼此靠近。所以愛不在朝朝暮暮，因為朝朝暮暮容不下距離，也沒有能耐等候；容不下彼此的神聖空間，所以也難產生心靈移向對方的愛慕。



崇拜工具理性，認為科技萬能的社會，很難學會等候。科技的核心精神是掌控。漁農作物和禽畜的自然成長時間太長了，來不及給我們享用消費，人便大量使用化學肥料、飼料，壓縮成長期，管它對人體有害。



人把禽畜密密擠在籠內，每天按時往牠們口裡填進飼料，管它患病時會否交叉感染，衍生病毒變種。眾多的魚養在困迫的空間，為了防止皮膚損傷彼此感染，便放進孔雀石綠來殺菌。我們相信利用科技，可以拂逆自然規律，掌控生物的生長節奏，結果造成嚴重的食物中毒問題。



將臨期的聖帷是紫色，紀念基督的受難的預苦期也是紫色—君王的顏色，因為耶穌的降生和受死，為要拯救我們脫離罪。紫色是儆醒反思生命的顏色。



第二、第三主日福音書主角是施洗約翰，他是耶穌的先鋒，在曠野發出呼喊：天國近了，你們快當悔改。直到第四主日，才是有關基督在伯利恆的降生。所以恩典喜訊臨到之前，先要對生命有反思、悔改、幡然回首。將臨期是心靈的覺醒，生命重新定向。



我們要從貪婪回轉。2008年爆發的金融海嘯，全球經濟受到前所未有的重創，餘溫仍在。金融海嘯，事出有因。我們怎可以把一元利用槓杆財技，變成三十元來借貸，而期望不會爆破呢？玩音樂椅遊戲的人，都應該明白，音樂一定會突然停下來，雖然沒有人知道何時停下來。難怪時代雜誌報道金融海嘯那一期封面：貪婪的代價（The Price of Greed）。



我們作為消費者也有責任。若我們仍然整天想著享受消費，而且追求以最低廉的價錢，謀求穿得、吃得最好，也是一種貪婪，間接造成發展中貧窮國家眾多農民和工人被僱主剝削，也造成眾多漁農禽畜產品，附有對人體有害的殘留農藥和催生激素。我們希望藉將臨期有關審判經課的反思，心靈得到覺醒和淨滌。



註：伍渭文牧師為香港中文大學崇基學院神學院客座副教授，前崇基學院校牧（2000-2013）。



（文章來源：伍渭文牧師〈2011崇基禮拜堂將臨期音樂會前言〉，承蒙允許轉載自臉書。版權屬作者擁有。）

