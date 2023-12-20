職場調查：近半人不願透露宗教信仰憂歧視

最新研究顯示，近一半英國和美國的員工在職場表達信仰時感到不自在，擔心遭受歧視、嘲笑、排斥和孤立。報告還指出，工作安排和宗教儀式之間存在衝突，基督徒因工作無法參加主日崇拜。



諮詢集團肯德拉（Pearn Kandola）進行研究，調查6000多名信奉基督教、猶太教、伊斯蘭教、錫克教、佛教、印度員工。研究結果顯示，近一半的受訪者不願意討論自己在工作時慶祝的宗教節日，只有大約三分一的人認為他們的直屬上司對他們參加宗教節日的請假很滿意。



此外五分之一的人曾因慶祝宗教節日或節日而申請年假，但卻被雇主拒絕。只有不到四分之一的人願意在工作中穿著宗教服裝或帶有宗教標誌的服裝，而其中只有16%的人表示這樣做讓他們感到舒服。



報告指出，在工作中表達信仰可能帶來正面和負面的影響。正面影響包括增進認識和理解、改善與同事的關係以及提高工作滿意度。而負面影響則包括成見和歧視、嘲笑和虐待、以及被排斥和孤立感等。



報告還指出，工作安排和宗教儀式之間可能存在衝突。有些人因工作而無法遵守宗教儀式，例如猶太僱員需要在周末工作而無法守安息日，或基督徒無法星期日參加教會崇拜。同樣，穆斯林也可能無法參加周五的祈禱活動。



調查機構建議企業理解並減少對宗教的偏見，制定政策以防止基於宗教的職場騷擾。報告補充說，當組織缺乏包容性和開放性時，員工可能會擔心表達宗教信仰的後果，或者如果決定公開自己的信仰，就會面臨判斷和排斥。

