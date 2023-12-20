百萬人聯署呼籲以巴立即停火：平民非討價還價籌碼

編輯部 2023 十二月 20日, 星期三 16:56

（圖：freepik）
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「以色列·巴勒斯坦危機人權團結運動」發起請願#CeasefireNow：公開呼籲加沙走廊和以色列立即停火，強調平民不是討價還價的籌碼，獲百萬人及來自美、英、歐洲、亞洲、中東等地區的教會、難民理事會、社福機構、保護兒童基金、無國籍網絡等聯署支持。

聯署組織包括威爾斯聯合浸信會（Baptist Union of Wales）、菲律賓基督和平會、亞太地區反對販運婦女聯盟、挪威難民理事會、開羅人權研究所等，截至今天（12日）共772間，總人數1,094,159。

請願書#CeasefireNow公開呼籲加沙走廊和以色列立即停火，防止人道災難和無辜者喪生；並指在加沙走廊和以色列發生大量死亡和破壞。數千人被殺、受傷和流離失所，還有近兩百人被扣為人質，其中包括兒童和老人。加沙因圍困而面臨缺乏水、食物、燃料和醫療用品等問題，聯合國警告人們尤其是幼兒，很快死於嚴重脫水。居民區已被摧毀，變成廢墟，尋求安全的巴勒斯坦人無處可去。

有報導稱，在以色列軍隊下達搬遷命令後，許多從加沙北部搬遷到南部的人在試圖逃離或抵達加沙南部時遭到轟炸。聯合國駐巴勒斯坦被佔領土的人道主義協調員呼籲衝突各方及有影響力的會員國緊急同意人道主義停火。

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請願書同時呼籲所有國家元首、聯合國安理會和當地行動者將保護人的生命放在首位，在停火期間各方無條件：

1. 協助向加沙提供救生援助，包括食品、醫療用品、燃料，恢復電力和互聯網，以及確保人道主義和醫務人員的安全通行；

2. 釋放所有平民人質，特別是兒童和老人；

3. 允許人道車隊進入加沙北部的聯合國設施、學校、醫院和衛生設施，並承諾保護其中的平民和工作人員；

4. 撤回以色列政府關於平民離開加沙北部的命令；

5. 允許病情危急的病人進行醫療後送以進行緊急護理。

請願書強調平民不應成為討價還價的籌碼，家人需要有機會埋葬並哀悼死者，針對無辜平民的暴力循環需要停止。

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