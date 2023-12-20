數位使徒：成年人網絡福傳耶穌Z世代

Z世代（出生於1999-2013年）是數位原住民，成長中接觸數碼智能科技，但許多成年人對數位和社交媒體缺乏理解，成年人應該學習使用他們的語言，將智慧、真理傳遞給他們，幫助Z世代認識上帝。



Young Life區域副總監、Z 世代專家瑪廸博士（Dr. Tanita Tualla Maddox）在《基督郵報》（Christian Post）撰文，強調Z世代（出生於1999-2013年）是數位原住民，從小就在接觸智慧互動技術中成長。社群媒體和線上平台讓世界各地的聲音能與Z世代對話，這與前幾代年輕人有根本的不同。然而，許多成年人對數位和社交媒體缺乏理解或認識，導致Z世代在數字世界中自生自滅，結果引發了焦慮、孤獨、憂鬱和自殺等問題。



為了更好地理解、溝通和關心Z世代，成年人應該進入社群媒體空間，學習使用他們的語言。這不僅意味著開始對話，也可以通過按讚、追蹤或留言建立友誼和提供指導。根據Barna的研究，近四分之三的Z世代在做出重大或困難的決定時希望諮詢老一輩的意見。如果成年人能夠進入Z世代的世界並理解他們的語言，就能擔任翻譯員角色。



為此，成年人可以問自己相關問題，例如：我與科技的關係是甚麼？我是否使用它作為促進有意義的關係的工具？健康的人際關係和科技有哪些限制？我是否了解當前的社群媒體趨勢，以便我可以與我的 Z 世代朋友一起應對科技相關的挑戰？



當成年人了解Z世代的內心、他們的問題以及這些問題的背景時，就能以一種可以理解且吸引人的方式將智慧、真理和神的事情傳遞給他們。通過認識Z世代，成年人可以幫助他們認識上帝。



註：嬰兒潮世代（1946-1964年）、X世代（1965-1980年）、千禧世代（1981-1996年）、Z世代（1997-2012年）、Alpha世代（2013-2025年）。

