救世軍倫敦新總部高效能源設計：支援無家者 　

救世軍在倫敦南部正式開設了新的英國和愛爾蘭領土總部，旨在支持在英國各地社區的敬拜和宣教，並提供重要的服務，如儲備食品銀行、為無家可歸者提供支持或為孤獨和孤立的人提供陪伴。



救世軍在倫敦南部正式開設新的英國和愛爾蘭領土總部，該建築是在教會和慈善機構於2020年出售其位於倫敦市中心大象城堡的前總部後專門建造的。鑑於救世軍舊大樓急需的維修費用太高，決定將大象城堡大樓賣給開發商羅克韋爾。



救世軍表示，新總部位於丹麥山，採用最新的環境和能源效率標準設計，這將大大降低營運成本。英國和愛爾蘭領土指揮官安東尼·科特里爾（Anthony Cotterill）專員表示，確保當地傳教事業蓬勃發展是該建築每項決定的核心。他們的團隊的主要目的是支持在英國各地社區的敬拜和宣教。他們重點支持當地的教會領袖，提供重要的服務，如儲備食品銀行、為無家可歸者提供外展支持或為孤獨和孤立的人提供陪伴。



新總部毗鄰救世軍訓練軍官的威廉布斯學院（Salvation Army's William Booth College），並且位於教會擁有的土地上。



落成典禮上揭幕的牌匾上刻著「這座建築是為了榮耀上帝而奉獻的」，以及哥林多後書4章6節：「那吩咐光從黑暗裡照出來的神，已經照在我們心裡，叫我們得知 神榮耀的光顯在耶穌基督的面上。」



還有哈該書2章9節：「這殿後來的榮耀必大過先前的榮耀；在這地方我必賜平安。這是萬軍之耶和華說的。」

