聖誕節是一場文化戰爭

聖誕節是文化戰爭，文化戰爭不僅是政治衝突，而是更深層的真理鬥爭。聖誕節的故事為結束墮胎、保護婚姻和擊敗跨性別主義謊言提供了框架，宣告人類不是盲目偶然或純粹生物過程的產物，而是造物主精心設計的產物。



美國復興中心訪問學者威廉‧沃爾夫（William Wolfe）在《基督郵報》撰文，指出福音派基督徒認為在現代思潮的世界，聖誕節是一場「文化戰爭」。在這個和平的季節，基督徒不知不覺地陷入了一場聖俗鬥爭，這不僅僅是關於耶穌誕生的場景或教堂長椅上響亮的讚美詩，更是關於價值觀的衝突，捍衛真理、美和善，對抗相對主義和世俗主義陰影的侵蝕。



聖誕節敘事的核心是這場文化戰爭的癥結所在，其中馬槽裡的嬰兒預示著宇宙的轉變，展現了矛盾的神聖策略。聖誕節的故事不僅是歷史軼事，而是一個基本的歷史事件，它塑造了基督徒的世界觀，並推動他們參與文化戰爭。



這場文化戰爭本質上是故事的衝突，關於人性本質、存在目的和道德源泉的競爭敘事之間的戰鬥。聖誕節的故事為結束墮胎、保護婚姻和擊敗跨性別主義謊言提供了框架，宣告人類不是盲目偶然或純粹生物過程的產物，而是造物主精心設計的產物。



在聖誕節的故事中，我們看到那位將被譽為萬王之王、萬主之主的人要經歷十字架的恥辱，在人看來這是一個悖論性的扭曲，混淆了世界的智慧。然而，基督徒在這個所謂悖論中找到了戰勝世俗的保證，因為最終的文化戰士在戰勝罪惡和死亡之後，帶來了勝利。



聖誕節不僅是一場戰爭，更是一種超越世俗鬥爭的故事，帶來了對復活的信心和希望。它提醒我們上帝並沒有放棄祂的創造，而是為了救贖而來。耶穌基督的誕生是得勝的應許，使我們成為這場文化戰爭的勝利者。

