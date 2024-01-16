「主顯節」夏志誠主教勉勵信徒：尋覓星光轉化生命

主顯節是基督教的重要慶日，西方紀念耶穌首次顯現給外邦人，東方則慶祝基督的洗禮。不同教派或國家有不同慶祝方式。該節最早可追溯至361年。天主教香港教區輔理主教夏志誠提到主顯節尋覓星光轉化生命；天主教澳門教區李斌生主教強調面對生活風浪朝拜基督；正教會強調此日標誌上帝在人類中的顯現。



夏志誠：尋覓星光轉化生命



天主教香港教區輔理主教夏志誠在講道視頻指，主顯節尋覓星光、朝拜耶穌對今天信徒的意義是從「發現」開始，繼而通過神學「判斷」，再以「行動」服侍社會。



他分享第一次發現星光在基督教小學六年班參加福音營，聖經問答比賽後決志信耶穌；其後在天主教中學二年班領洗，現在還感受到當天的激動，第二次看到星光的光照；當上神父在朝聖之旅看著萬星夜空深刻感受被天主的愛擁抱。



「每一個人都有遇見星光的時刻，好像東方三賢士細心觀察，然後判斷星光對我生命的意義，提升轉化，繼而行動例如除掉惡習、新的一年靈性進深。」夏志誠盼教友在主顯節從看見那粒星開始得著動力使我們成為星光。



李斌生：面對生活風浪朝拜基督



在澳門，主教堂1月7日早上舉行主顯節彌撒，天主教澳門教區李斌生主教證道指，主顯節是耶穌基督降生向世人宣佈基督的救贖，耶穌出生是為了死亡，看來很灰卻是藉著苦難向世人宣告上帝的救贖。



耶穌教導我們不是逃避痛苦，是面對生活不同種類的風浪，從而尋找到人生的意義，藉著聖子耶穌基督的真道而成聖，以及轉變人生的方向離開罪惡。



「當我們面對痛苦解決不到難題時，跪下朝拜基督奉獻自己一切，還有在微小的事情上找尋天主的旨意。」李斌生勉勵教友，痛苦的生活裡尋找微小的勝利，在每一個生活裡付出小責任。慶祝耶穌基督降生的同時，看到十字架在背後是死亡，但死亡之後是復活的光，「一起去到耶穌面前奉獻自己，人生方向就從此改變！」



正教會：上帝在人類中顯現



正教會香港及東南亞教區在臉書上載文章，提到1月6日是基督教的神聖主顯節，也被稱為耶穌基督的顯現日。這一天，施洗約翰在約旦河附近宣講悔改的洗禮，並為耶穌基督施洗。這標誌著耶穌基督的神性和三位一體的偉大奧秘。神聖主顯節也標誌著基督教洗禮的神聖奧蹟揭開了帷幕，開始了天國的拯救傳道。這一天也象徵著上帝在人類中的顯現。

