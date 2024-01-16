教授擁超強記憶：每周牢記1節經文 全年背誦整本聖經

每周背誦一節經文，一年背誦整本聖經，一名聖經學院的教授花了20年學習20卷聖經，以其記憶力背誦聖經聞名成為「聖經記憶達人」。



聖經記憶達人、沙斯塔聖經學院（Shasta Bible College）教授湯姆·邁耶（Tom Meyer）在新的一年鼓勵人背誦上帝的話語，是一個完全可行的新在年決心。2022年10月，邁耶在德克薩斯州達拉斯組織一場活動，7個人在台上憑著記憶大聲朗讀新約聖經。



邁耶說，儘管背誦《聖經》各卷書很困難，但這是可能的。這位聖經記憶人分享如何最好地執行新年決心的技巧：背誦經文時不被壓力垮倒。



第一個建議是大聲朗讀經文。他說：「我們生活在一個沒有人大聲朗讀的世界。大聲朗讀經文是開始背誦經文最有效的方法之一。」這將訓練大腦以特定順序說出單詞，同時隨後測試大腦。



記憶聖經的第二個秘訣，仔細聆聽單字，談到世界上最受歡迎的書籍指，《聖經》更適合耳朵而不是眼睛。他以莫札特的著名音樂來解釋這個類比：在紙上，它只是頁面上的音符 ，但當演奏時它的意義遠不止於此。他說「一遍又一遍地聽一章就行了，你很快便能掌握得到。」



第三個建議，寫下你想要記住的特定經文或詩句，「當我寫它時，我的思想、我的眼睛、我的手、我的嘴、我的耳朵都齊心協力。」 邁耶說，寫字的行為與口語和聽語相結合，將幫助人們成功地記住經文。



約書亞記1章8節說：「這律法書不可離開你的口，總要晝夜思想……。」晝夜思想讓一個人可以振奮精神。



邁耶表示，任何人都能做到，每周背誦一節經文，只需一年就可以背誦整本聖經。他說：「這樣做有很多好處，使我們成為更好的公民，因為我們遵守上帝的律法。」

