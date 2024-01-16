神經元革命人類失落自由意志？黃伯農信仰結合科研

神經生物科技正在重新定義人類自由意志，使人類成為「被強化能動者」，恩光書院1月11日舉辦未來視野研討會，牛津大學哲學博士黃伯農分析第六代戰爭、人獸嵌合體及涉及的倫理問題。黃伯農向本報表示，作為科研者無權限規管國家，作為基督徒參與內部會議時發聲並預視未來，本著善意為人類服務。



神經元驅動 人類失落自由意志



牛津大學哲學博士、基督徒未來學家黃伯農在恩光書院舉辦的未來視野研討會，從未來情報學角度探討神經生物科技，以及如何塑造未來。



現時的神經生物科技是集合神經科學、精神、醫藥、人工智能、基因工程、機械人和合成生物學的新興跨科際領域。神經元是組成神經系統結構和執行神經功能活動的高度分化細胞，人類大約有860億個神經元。



在神經元革命下，人類被重新定義。科學家認為神經元才是人類意志和概念知識的表徵基本載體，這不單挑戰人類具有天生自由意志和獨立思考能力的假設，亦將傳統社會科學概念「人類能動者」（human agency）變化成為「被強化能動者」（augmented agency），經過神經生物科技改造的被強化能動者，可以應用在多個範圍，包括國家安全、仍在研發的第六代戰爭。



神經生物科技 發展第6代戰爭



基督徒認為戰爭是邪惡，黃伯農指戰爭是從政治權勢衍生出來的，是政治的現狀、現實主義，考慮以最低成本代價達到政治目。人類戰爭經歷了五代：第一代，古時人對人在戰場直接格鬥；第二代，17世紀至上世紀二次世界大戰；第三代，上世紀50至80年代冷戰時期的間諜和策反戰術；第四代，將政治和戰爭的界線模糊化，結合資訊網絡、極端宗教、階級鬥爭、群眾運動的手段，形成混合戰術；第五代，更趨向間接和即時化，使用人工智能的自動系統，進行網絡攻擊、無人機的非人類戰爭行動。



研發中的第六代戰爭，使用人工智能控制資訊戰，透過社交媒體進行大腦皮層戰爭，以及發動自動化網絡攻擊等，令到政權易變，這也是「被強化能動者」的開始。第六代戰爭有三個人造介面技術的方案，包括：人獸嵌合體、動物機械人、大腦機器介面。



機器嵌入遙控甲蟲：睇片



對於人獸嵌合體，近20年發展迅速，而且突破跨物種。黃伯農提出了一些個案：2003年上海交通大學醫學院科學家，從兔子胚胎的細胞抽走一部分基因，植入人類DNA到兔子胚胎內，成功製造了「人兔嵌合體」。



2009年，美國國防部高級研究計劃局（DARPA）資助研究幾個項目，包括：遙控犀牛甲蟲、遙控飛蛾、遙控蟑螂。他還即場播放影片《DARPA遙控甲蟲》，片長歷時3分半鐘，研究人員將可以傳送輸出脈衝的設備放置在甲蟲身上，然後控制甲蟲拍打飛翼的神經系統及肌肉，使到甲蟲可以被遙控飛行去到目的地。



甲蟲仍然清醒，但是大腦神經系統已經被入侵受到控制。換句話說，甲蟲是生物與機械結合的物體。



人機結合除了應用於軍事也用於醫學，透過手術植入電極到人腦的中央及邊陲神經系統控制假肢，恢復使用者對假肢的感覺，甚至為抑鬱症病人舒解病情改善記憶等，然而手術帶來風險。



人類最終演化成另類物種？



神經元革命顛覆了人類擁有自由意志、獨立思考的觀念，變成只是由一系列神經關聯內的神經元活動構成。



英國聖公會前總主教威廉斯（Rowan Williams）認為，人類意識不應該也不能夠被單一還原到任何細胞、量子或粒子之上。人類意識本質是關係性的，擁有自我意識同時意識到其他人存在與自己的關係。



黃伯農則指，縱使是新種被造物，這種新人類意識的形成仍然需要與其他被做物，包括人和機器發生關係。至於如何規管？這是未來重要的倫理、社會、經濟、政治的議題。



梁永泰：人的靈魂與尊嚴在哪裡？



恩光書院院長梁永泰回應時稱，人類未來是朝向美好還是惡夢值得思考。他指，往昔與現在人類的思想都是被入侵，以前被大眾媒體傳播改變人的消費行為，未來藉著科技植入人的思想，究竟哪裡才是靈魂所在？



基督教信仰相信人是靈魂體結合，作為基督徒信仰是我們的靈魂，上帝按著祂的形象做人，看是極好的，「科技不是中性的，不單在乎人的善用與惡用，就算善用本身會帶來價值觀的問題。」他並指當人體嵌入機器的時候，人變成物件，人的尊嚴在哪裡呢？



梁永泰亦提到，聖經教導人與動物不可交配，現在人與機器合體是否另一種交配呢？他強調，人愈有流動性愈失去自主，人爭取科技增加自己的能力，自主性可能就愈低，影響人的本質，呼籲大家提防。



黃伯農：無權規管國安 科研服務人類未來



神經生物科技牽涉物種改造，以及實驗帶來生命風險，如何規管？基督徒怎樣看衍生出來的道德倫理問題？



黃伯農回應本報詢問時表示，每個國家的大學都有規管，包括人機合成的實驗。不過，每個國家規管過程都有差異，基於該國家的國安議程，國際尚未有共識如何完全規管。



作為基督徒和科學工作者，黃伯農表示沒有權限規管國家。他能做的在科學家內部會議發聲怎樣預視未來。黃伯農說：「作為基督徒好想首選未來願景，有基督教的元素在裡面。」他稱，與一眾科學家同樣抱著善意為人類服務，懷抱美好的明天的態度進行科研。



不過，他強調牽涉到權勢，戰爭是現實主義，科技成為服務這班權力者實現地緣主義。黃伯農提出人類未來的出路：「把焦點轉移向星際，將人類的未來調整到另一個方向。」

