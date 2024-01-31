城浸培靈會 朱光華牧師談小民服侍抗日戰接濟港人

九龍城浸信會85周年培靈會，中國神學研究院副院長朱光華牧師透過聖經三個小人物，呼籲信徒獻上微小的服侍能改變大時代，並回顧城浸的歷史，教會先賢在上世紀中日戰亂接濟港人傳福音的故事。



朱光華牧師在1月20日培靈會透過列王記下五章《乃縵患上痳瘋的故事》，宣講主題「福音的承傳，小民的服侍」。當中有三位關鍵人物，一位小女孩的越界服侍、先知僕人的一語成就上帝的事，以及神人近身基哈西貪財淪為外人，成為今天信徒的啟示。



越界逆向：小女孩的服侍啟示



第一個關鍵人物是寄人籬下的小女孩，她在亞蘭人出征的時候從以色列擄回來的，可遇見是從異邦被人口販賣，沿途受虐待的情景，淪為服侍主人的婢女。



小女孩卻關心主人乃縵將軍的大痳瘋，建議他去見撒瑪利亞的先知尋求醫治，這是「越界的服侍」，服侍一個不按公道辦事的人，是由下至上的「逆向服侍」。整個過程由乃縵自己、他的妻子、亞蘭王都相信這個小女孩的說話。



朱光華指：「有些時候在人生裡面不是做甚麼偉大的事情，做少許的就足夠，小女孩做了越界的服侍，吃力不討好；做逆向的服侍是向上的服侍，而且只說一句話做了微小的服侍，成就了偉大的工作。」



一語道破：先知僕人的力量



第二個小人物是先知的僕人，無名無姓。先知以利沙不親自接見乃縵，差派這個僕人叫乃縵去約旦河水浸七次。乃縵遇到的待遇是預期的很大落差，生氣離開之時僕人卻勸他沐浴潔淨：「我父啊，先知若吩咐你做一件大事，你豈不做嗎？何況是吩咐你去沐浴，得潔淨呢？」（5:14），一句說話擊破乃縵的思想盲點，乃縵最後遵行，肉體復原，上帝就成就了這件事。



貪婪背叛：基哈西淪為外邦人



第三個僕人是神人近身基哈西，近距離目睹先知以利沙所作的事情，包括醫治乃縵。他卻貪取乃縵送來的禮物。先知以利沙與基哈西同樣指著永生的耶和華起誓，但以利沙不接受禮物、基哈西卻追跑乃縵取禮物。朱光華說：「基哈西這麼多年只是表面做僕人，心裡卻很想做主人，心有不甘過主人的生活質素。」 結果被以利沙揭發並且長了痳瘋像雪一樣（5:27）。



乃縵與基哈西的結果，前者從外邦人得醫治平安回去；後者由僕人身分淪為外人。當神的僕人貪戀外邦人的財富權力、擁抱外邦人的生活方式、外邦人的價值理念，這個神的僕人就距離外邦人不遠了。



城浸先賢服侍戰亂的香港人



朱光華在培靈會送上六句說話給會眾：「十架福音，恩典印記；福音承傳，跨代印記；爭取服事，施恩印記。」並且回顧九龍城浸信會的歷史。85年前的1939年日本人入侵中國之際，無數人從內地逃難到香港，人心惶惶。九龍城浸信會先賢不怕付出，幫助鄰舍、建立教會、分享物資和福音，讚揚他們：「不單有感恩之心，還活出感恩的人生；將神的恩典一代一代承傳下去。」



九龍城浸信會85周年培靈會及崇拜於1月20、21日舉行，主題分別為：「福音的承傳，小民的服侍」、「福音的承傳，灰暗中發光」，講員：朱光華牧師博士（中國神學研究院實踐科助理教授、副院長）。

