大屠殺紀念日：以哈戰爭加劇反猶太主義

國際大屠殺紀念日（1月27日）提醒我們，反猶太主義的根源深遠，而當前的以哈戰爭加劇了這種仇恨。作為基督徒，我們有責任反思歷史，反對種族偏見，並為和平與正義祈禱。



作家、丹尼森事工創辦人吉姆丹尼森（Jim Denison）在《基督教頭條》（Christian Headlines）發文，分析反猶太主義的遠因，以哈戰爭引爆新一輪的仇視。



丹尼森指出，希特勒仇視猶太人的原因可以追溯到幾個世紀前的歷史。在基督教歐洲，人們普遍相信猶太人要為耶穌基督的死負責。由於猶太人拒絕接受基督教信仰，他們被認為是魔鬼的代理人。



在中世紀，法律限制並阻止猶太人擁有土地或擔任公職，他們被迫從事放債、貿易和商業以謀生。當他們在這些職業上取得成功時，他們被指控利用這些職業來壓迫非猶太客戶和社區。此外，猶太人還被指控製造瘟疫、殺害兒童進行宗教儀式以及秘密密謀統治世界。這些刻板印象和歧視形成了反猶太主義的基礎。



希特勒在第一次世界大戰後，將德國的戰敗歸咎於猶太人，宣稱猶太人在背後捅了德國一刀。當他的政黨納粹黨於1933年掌權時，他們的反猶太主義和種族主義成為政府的官方政策，最終導致了大屠殺的發生。



然而，反猶太主義不僅僅是希特勒和納粹的問題。現代社會中，反猶太主義依然存在並且有增長趨勢。這種敵意不僅存在於歐洲，還在全球各地，包括美國、亞洲和中東地區。



反猶太主義在大學校園中高漲，這是美國、歐洲和 世界各地對猶太人日益增長的敵意浪潮的一部分 。反誹謗聯盟 報告稱，哈馬斯 10 月 7 日入侵以色列，屠殺了1,200多名猶太人後，反猶太事件史無前例地增加了337% 。



為了避免類似的情況再次發生，我們可以從過去的歷史中學到一些教訓。



首先，我們應該承擔個人責任，不將自己的失敗歸咎於他人，而是認真面對自己的罪孽並尋求神的寬恕和憐憫。其次，我們應該努力反對種族偏見，相信每個人在上帝面前都是平等的，並且努力以神的愛和恩典回應他人。第三，我們應該為和平祈禱，為受迫害的民族尋求安全和正義，並希望全球領導人能夠以智慧和勇氣解決中東衝突。



最後，丹尼森稱，如果每個基督徒都能夠堅定地實踐這些原則，我們有希望建立一個更和平、公正和包容的世界，並減少對猶太人和其他少數族裔的歧視和迫害。

